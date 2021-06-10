Власним життям українці задоволені набагато більше, ніж життям країни

Українці задоволені своїм власним життям в середньому набагато більше, ніж життям країни.

Про це свідчать результати всеукраїнського опитування громадської думки, яке провів Київський міжнародний інститут соціології (КМІС) 16-22 квітня 2021 року, передає Укрінформ.

"Оцінка суспільного благополуччя населенням України негативна, індекс дорівнює -32 (його значення може змінюватися від -100 до +100). У порівнянні з 2018 роком ця оцінка дещо зросла. Своїм власним життям українці в середньому набагато більше задоволені, ніж життям країни (індекс вище на 47 пунктів), за останні п’ять років індекс індивідуального благополуччя зріс з -8 до +15 і зараз є найвищим за період спостереження", – йдеться у повідомленні.

Як зазначається, для оцінювання й моніторингу суспільного та індивідуального самопочуття КМІС розробив два індекси: Індекс сприйняття суспільного благополуччя (ІСБ) та індекс індивідуального благополуччя (ІІБ). Значення індексів можуть коливатися від -100 до 100 балів, де -100 вказує на найнижчі оцінки ситуації і незадоволеність, а 100 – на найвищі оцінки й загальну задоволеність ситуацією в країні чи власному житті.

"Ідея індексів полягає в тому, що вони об’єднують кілька головних показників, що характеризують оцінку населенням ситуації в країні (індекс суспільного благополуччя) і оцінку власної ситуації (індекс індивідуального благополуччя). Перший індекс інтегрує загальну оцінку ситуації в країні (чи в тому напрямку рухаємось), оцінку економічної ситуації і перспективи розвитку, а другий індекс – оцінку свого здоров’я, щастя, добробуту і перспективи зміни рівня добробуту родини", – йдеться у пресрелізі КМІС.

У квітні 2021 року середнє значення ІСБ становить -32, тоді як індивідуальне благополуччя оцінено значно вище – на рівні 15 балів. Як зауважили у КМІС, "така велика різниця у показниках показує, що, попри усі негаразди, українці в середньому набагато більше задоволені власним життям, ніж життям країни".

Повідомляється також, що значення обох індексів зросло і є найвищим за весь період спостереження.

"Якщо детальніше розглянути складові індексу ІСБ, то помітимо, що найнижча оцінка з-поміж трьох складових індексу припадає на оцінювання економічного стану України: середнє для цього показника значення оцінюється в -54 бали (-50 за нашою шкалою – "поганий економічний стан"). Якщо говорити про очікування того, яким буде життя в країні, оцінки були дещо вищими – середня за прогнозом оцінка для України становить -18 балів. Середня оцінка правильності напрямку розвитку України складає -24 бали, і саме завдяки зростанню цього показника відбувається загальне підвищення індексу ІСБ", – зазначили у КМІС.

Там також наголосили, що зростання індексу індивідуального благополуччя відбулося переважно за рахунок підвищення рівня оптимізму щодо життя родини в майбутньому і зростання оцінок матеріального становища родини, які, тим не менш, залишаються від’ємними.

За даними КМІС, на самопочуття українців впливають такі характеристики, як вік, стать, освіта, регіон.

КМІС провів всеукраїнське опитування громадської думки методом телефонних інтерв’ю з використанням комп’ютера (computer-assisted telephone interviews, CATI). На основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів опитали 2003 респондентів, які живуть у всіх регіонах України (крім АР Крим). Вибірка репрезентативна для дорослого населення (віком 18 років і старше) України. До вибірки не включаються території, які тимчасово не контролюються владою України – АР Крим, окремі райони Донецької та Луганської областей. Статистична похибка вибірки (з імовірністю 0,95 і з врахуванням дизайн-ефекту 1,1) не перевищує 2,4%.