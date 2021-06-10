Аваков обговорив із главою МЗС Італії пожежні підйомники для ДСНС

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков обговорив із міністром закордонних справ Італії Луїджі Ді Майо питання пожежних підйомників до ДСНС і проєкт зведення швидкісних залізничних колій.

Як передає Укрінформ, про це Аваков поінформував у Твіттері.

Під час візиту у Київ🇺🇦міністра @luigidimaio 🇮🇹 уклали угоду про поліцейську співпрацю, завершуємо угоду про взаємне визнання і обмін посвідчень водія, говоримо про пожежні підйомники🚒для @SESU_UA і про проєкт зведення швидкісних залізничних колій 🚄Все ближче до Європи🇪🇺 pic.twitter.com/Z8fCXtoaqe — Arsen Avakov (@AvakovArsen) June 10, 2021

“Під час візиту у Київ міністра Луїджі Ді Майо уклали угоду про поліцейську співпрацю, завершуємо угоду про взаємне визнання і обмін посвідчень водія, говоримо про пожежні підйомники для ДСНС і про проєкт зведення швидкісних залізничних колій. Все ближче до Європи”, - зазначив Аваков.

Як повідомлялося, Кабінет Міністрів схвалив проєкт угоди між українським і італійськими урядами про взаємне визнання та обмін посвідчень водія.

Окрім того, Кабмін схвалив проєкт міжурядової угоди з Італією про поліцейське співробітництво, уповноваживши главу МВС на її підписання.