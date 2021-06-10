Україна домовилась з Молдовою про визнання COVID-свідоцтв

Україна і Молдова домовилися про взаємне визнання свідоцтв про вакцинацію проти коронавірусу.

Про це йдеться у повідомленні МЗС, передає Укрінформ.

Як зазначається, глава МЗС України Дмитро Кулеба та в.о. прем’єр-міністра, міністра закордонних справ та європейської інтеграції Молдови Аурелій Чокой на зустрічі в Києві 17 травня домовилися про взаємне визнання свідоцтв.

А 10 червня молдовське зовнішньополітичне відомство підтвердило офіційною нотою, що Молдова визнаватиме свідоцтво про вакцинацію, яке отримують українські громадяни після щеплення від COVID-19, заявили в МЗС України.

«Відтепер наші громадяни, які отримали свідоцтво про повну вакцинацію, зможуть вільно подорожувати до Молдови. Це вже друга держава, з якою ми уклали таку угоду. Працюємо над тим, аби перелік відкритих для українців країн дедалі збільшувався», - наголосив Кулеба.

Повідомляється, що Україна також визнаватиме свідоцтво про вакцинацію від COVID-19, яке видається в Молдові. Підставою для визнання державою молдовських свідоцтв є постанова Кабінету Міністрів № 583 від 2 червня 2021 року.

Як повідомляв Укрінформ, раніше глава МЗС Дмитро Кулеба заявив, що Україна й Угорщина домовилися про взаємне визнання свідоцтв про вакцинацію проти коронавірусу.