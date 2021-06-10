Скорочення штату спецслужби несе ризики для безпеки країни - ректор Нацакадемії СБУ

Скорочення чисельності штату СБУ та демілітаризація спецслужби несе ризики для безпеки країни на фоні агресії РФ.

Про це заявив в ефірі Еспресо TV ректор Національної академії Служби безпеки України Андрій Черняк, повідомляє Укрінформ.

«У законопроєкті про реформу СБУ є дискусійні питання, зокрема, щодо раптового суттєвого скорочення на 10 тисяч оперативних працівників, що викликає в умовах агресії північного сусіда занепокоєння. Виникає питання і по демілітаризації служби. Зокрема, демілітаризація передбачає зняття військових звань», - сказав Черняк.

Він пояснив, що зараз військовослужбовці СБУ носять військові звання, що і у ЗСУ. І тому, на думку ректора, демілітаризація «це доволі ризикована ситуація, зокрема, через те, що частина військовослужбовців СБУ виконують свої завдання у зоні проведення операції Об’єднаних сил.

У цьому контексті Черняк зауважив, що по багатьох питаннях йде спілкування з профільним комітетом ВР і висловив сподівання, що буде досягнуто розуміння і консенсус у безпекових питаннях. Бо реформа СБУ, це реформа безпеку держави, додав він.

Черняк також зазначив, що у реформі українського СБУ не треба дотримуватись одного еталону, зокрема таких провідних спецслужб, як Моссад чи ЦРУ, чи МІ-5: «Еталон як пріоритет недоцільне, бо українська спецслужба стикається з гібридною війною, з чим мало хто з провідних спецслужб стикався».

За його словами, СБУ постійно реформувалась. За останні два роки було створено Головне управління внутрішньої безпеки СБУ, що, на його думку, вказує на прозорість і критичне ставлення керівництва служби до проявів деструктивних дій з боку працівників.

В цьому році був створений Департамент військової контррозвідки в системі СБУ, «тобто ми реагуємо на ті виклики, які зараз стоять перед СБУ. «Є звичайно питання, які треба дореформувати, але насамперед головне не втрати у безпеці, враховуючи війну, яка у нас є і гібридні загрози у тому числі», - підкреслив він.

Як повідомляв Укрінформ, перший заступник голови фракції «Слуга народу» Олександр Корнієнко припускає, що законопроєкт 3196-д “Про внесення змін до Закону України "Про Службу безпеки України" щодо удосконалення організаційно-правових засад діяльності Служби безпеки України” може бути ухвалено в другому читанні до кінця п’ятої сесії.

Голова Служби безпеки України Іван Баканов на тлі загрози Україні з боку РФ виступає проти скорочення співробітників СБУ до 17 тисяч. Зараз у штаті СБУ 27 тисяч осіб.