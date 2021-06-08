В Угорщині вийшов із ладу один вагон поїзда Київ – Відень

Один із вагонів поїзда Київ – Відень 8 червня був відчеплений на станції Ньїредьхаза (Угорщина) з технічних причин.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба АТ "Укрзалізниця".

Зазначається, що дев'ять пасажирів, які їхали в ньому, були пересаджені в місцевий потяг та без затримки продовжили подорож.

Представники угорської сторони виконують регламентні роботи та вже дозволили подальший рух вагона. Його буде повернуто до складу потяга на зворотному шляху прямування. Відтак пасажирів, які повертаються з Австрії та Угорщини (8 осіб), місцевим потягом доставлять до станції пересадки, після чого вони продовжать рух до України.

Технічні причини з'ясовуються. Змін до графіку міжнародного сполучення Київ — Будапешт — Відень наразі не планується, наступний рейс відправлятиметься з Києва за розкладом.

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Як повідомляв Укрінформ, з 1 червня Укрзалізниця відновила залізничне пасажирське сполучення із Угорщиною та Австрією за напрямками «Чоп – Загонь» та «Київ – Відень». Усі поїзди курсуватимуть згідно з розкладом, який діяв до припинення сполучення у зв’язку із карантинними обмеженням.

Фото: Укрзалізниця