Україна пильнує судна, що перетинають кордон з Білоруссю
Про це йдетьсяу повідомленні ДПСУ, передає Укрінформ
"Судна супроводжуються патрульними катерами прикордонного відомства та контролюються прикордонними нарядами, в тому числі з місць тривалого несення служби", - йдеться у повідомленні.
Зазначаєтьтся, що захід суден на територію України відбувається як для транзитного переходу територією нашої держави, так і для руху в українські порти.
Зустрівши іноземне судно прикордонники Житомирського та Чернігівського загонів забезпечують постійне стеження за його рухом та супровід. Крім того, до заходів контролю долучаються і сили 10-го окремого загону оперативного реагування «ДОЗОР», які знаходяться на посиленні цієї ділянки кордону.
У разі зупинки судна на ночівлю, прикордонники здійснюються заходи по підтримання прикордонного режиму в межах зони його стоянки, йдетьсяу повідомленні.
Для контролю за рухом суден прикордонники також активно застосовують безпілотну авіацію.
В ДПСУ наголосили, що причалювання суден по маршруту транзиту не допускається, як і виконання дій з навантаження чи розвантаження.
Як повідомлялось, Голова Державної прикордонної служби Сергій Дейнеко заявляє, що Україна продовжить нарощувати систему охорони кордону поблизу Білорусі.
Фото: ДПСУ