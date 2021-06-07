Завершилася реєстрація на вступ до магістратури

Завершилася реєстрація на вступ до магістратури

Укрінформ
Завершилася реєстрація на вступ до магістратури.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Міністерство освіти та науки.

"Завершена реєстрація вступників, які планують складати єдиний вступний іспит з іноземної мови (ЄВІ) та єдине фахове вступне випробування (ЄФВВ) для вступу на навчання для здобуття ступеня магістра. ЄФВВ складають вступники на спеціальності «Право» і «Міжнародне право»", - йдеться у повідомленні.

За даними Українського центру оцінювання якості освіти для складання єдиного вступного іспиту з іноземних мов зареєструвалося 116 705 осіб: англійська мова – 111 919 осіб, німецька – 4 000 осіб, французька – 615 осіб, іспанська – 171 особа.

Для складання єдиного фахового вступного випробування з права й загальних навчальних правничих компетенцій зареєструвалося 16 309 осіб.

Реєстрація електронних кабінетів вступників, завантаження необхідних документів розпочинається 1 липня.

Основна сесія єдиного вступного іспиту проводиться 30 червня, єдиного фахового вступного випробування – 2 липня (додаткова сесія проводиться в строки, встановлені Українським центром оцінювання якості освіти).

Вступні випробування проводитимуться в Києві та в усіх обласних центрах країни (крім Донецька і Луганська). У Донецькій та Луганській областях працюватимуть пункти у Слов’янську, Маріуполі та Сєвєродонецьку. Для проведення ЄВІ з англійської мови додатково діятимуть пункти тестування у Білій Церкві, Кременчуці, Кривому Розі, Мелітополі та Умані.

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Як повідомляв Укрінформ, у 2021 році абітурієнти можуть складати 5 предметів ЗНО, 4 з них – ДПА у формі ЗНО. Реєстрація на ЗНО/ДПА тривала з 1 лютого до 5 березня.

Основна сесія зовнішнього незалежного оцінювання триває з 28 травня до 15 червня.

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