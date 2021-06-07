Завершилася реєстрація на вступ до магістратури.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Міністерство освіти та науки.

"Завершена реєстрація вступників, які планують складати єдиний вступний іспит з іноземної мови (ЄВІ) та єдине фахове вступне випробування (ЄФВВ) для вступу на навчання для здобуття ступеня магістра. ЄФВВ складають вступники на спеціальності «Право» і «Міжнародне право»", - йдеться у повідомленні.

За даними Українського центру оцінювання якості освіти для складання єдиного вступного іспиту з іноземних мов зареєструвалося 116 705 осіб: англійська мова – 111 919 осіб, німецька – 4 000 осіб, французька – 615 осіб, іспанська – 171 особа.

Для складання єдиного фахового вступного випробування з права й загальних навчальних правничих компетенцій зареєструвалося 16 309 осіб.

Реєстрація електронних кабінетів вступників, завантаження необхідних документів розпочинається 1 липня.

Основна сесія єдиного вступного іспиту проводиться 30 червня, єдиного фахового вступного випробування – 2 липня (додаткова сесія проводиться в строки, встановлені Українським центром оцінювання якості освіти).

Вступні випробування проводитимуться в Києві та в усіх обласних центрах країни (крім Донецька і Луганська). У Донецькій та Луганській областях працюватимуть пункти у Слов’янську, Маріуполі та Сєвєродонецьку. Для проведення ЄВІ з англійської мови додатково діятимуть пункти тестування у Білій Церкві, Кременчуці, Кривому Розі, Мелітополі та Умані.

Як повідомляв Укрінформ, у 2021 році абітурієнти можуть складати 5 предметів ЗНО, 4 з них – ДПА у формі ЗНО. Реєстрація на ЗНО/ДПА тривала з 1 лютого до 5 березня.

Основна сесія зовнішнього незалежного оцінювання триває з 28 травня до 15 червня.