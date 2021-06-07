Заборона пластикових пакетів: закон направили на підпис Президенту

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков підписав закон «Про обмеження обігу пластикових пакетів на території України» (№2051-1). Відтепер його направлено на підпис Президенту Володимиру Зеленському.

Як передає Укрінформ, про це свідчать дані на сайті парламенту.

Закон спрямований на зменшення обсягу використання в Україні пластикових пакетів, обмеження їх розповсюдження з метою поліпшення стану навколишнього природного середовища та благоустрою територій.

Зокрема, законом забороняється розповсюдження в об'єктах роздрібної торгівлі, громадського харчування та надання послуг надтонких пластикових пакетів, тонких пластикових пакетів, оксорозкладних пластикових пакетів.

Зазначається, що встановлена заборона не поширюється на біорозкладні пластикові пакети. Здатність пластикових пакетів до біорозкладання визначається відповідно до гармонізованих європейських стандартів.

Так, за порушення норм цього документа центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері державного контролю за додержанням законодавства про захист прав споживачів, застосовує до суб'єктів господарювання адміністративно-господарські штрафи. Зокрема, за розповсюдження в об'єктах роздрібної торгівлі, громадського харчування та надання послуг надтонких пластикових пакетів, тонких пластикових пакетів, оксорозкладних пластикових пакетів – у розмірі від 500 до 1000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (від 8 500 грн до 17 000 грн), а за повторне вчинення такого самого порушення протягом трьох років – у розмірі від 1000 до 2000 (від 17 000 грн до 34 000 грн); за безоплатне розповсюдження пластикових пакетів – у розмірі від 100 до 200 (1 700 грн до 3 400 грн), а за повторне вчинення такого самого порушення протягом трьох років – у розмірі від 200 до 500 (3 400 грн до 8 500 грн).

Як повідомляв Укрінформ, Верховна Рада ухвалила відповідний законодавчий акт 1 червня 2021 року.