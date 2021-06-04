Німців, які незаконно перетнули український кордон, передадуть Польщі

Громадян Німеччини, які незаконно перетнули український державний кордон, передадуть польській стороні в рамках реадмісії.

Про це сказав речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко в ефірі телеканалу “Україна 24”, повідомляє кореспондент Укрінформу.

“Вони вважали, що їм непотрібно оформлюватися офіційно в пунктах пропуску, тому вирішили прокласти свій маршрут так, щоб він пролягав через зелену ділянку кордону. Вони не є злісними порушниками кордону, оскільки всі документи в них також у наявності. Вони пояснили, чому так сталося. Однак у відповідності з нашим законодавством їх притягнуто до адміністративної відповідальності за незаконний перетин кордону - це стаття 204-1 Кодексу України про адмінправопорушення, що передбачає штраф. Наразі німці очікують на повернення до Польщі, оскільки це відбулося саме на цій ділянці кордону, і передача їх польській стороні відбудеться в рамках реадмісії”, - розповів Демченко.

Раніше у Держприкордонслужбі повідомили, що напередодні прикордонники Львівського загону затримали двох громадян Німеччини, які на велосипедах незаконно перетнули українсько-польський кордон.

Порушниками виявилися громадяни Німеччини 21 та 36 років, які з собою мали документи та пояснили, що мандрують світом на велосипедах. Цього разу їхній веломаршрут пролягав з Німеччини до Таїланду через Польщу, Білорусь та РФ. З Дюссельдорфа вони вирушили близько двох тижнів тому. Їхати з Польщі в Україну навпростець німці вирішили, думаючи, що Україна входить в ЄС, і перетинати кордон в пунктах пропуску необов’язково.

Фото: ДПСУ