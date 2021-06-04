МЗС: Говорити з Іраном про компенсації можна лише після з’ясування обставин авіатрощі МАУ

До обговорення компенсацій жертвам авіатрощі літака МАУ, розмір яких має стати результатом домовленості урядів усіх держав, можна переходити тільки після встановлення всіх обставин збиття Іраном літака та притягнення винних до відповідальності.

Про це заявив у коментарі Укрінформу речник МЗС Олег Ніколенко.

Він зазначив, що кінцевою метою зусиль України та інших постраждалих держав мають стати забезпечення справедливості стосовно жертв трагедії українського літака рейсу PS752 та їхніх родичів і неповторення подібного злочину в майбутньому.

«Безумовно, питання виплати компенсацій - важливий елемент цього процесу. Водночас йому мають передувати встановлення всіх обставин збиття Іраном літака та притягнення винних до відповідальності. Лише після цього можна говорити про розмір грошових виплат», - сказав Ніколенко.

Він додав, що конкретна сума компенсацій має стати результатом домовленості урядів всіх держав, громадяни яких загинули в авіакатастрофі, а не одностороннім рішенням.

«Натомість очікуємо від Ірану добросовісного виконання домовленостей, досягнутих в рамках третього раунду консультацій 2-3 червня в Києві, а також попередніх двох раундів», - акцентував речник МЗС.

Як повідомляв Укрінформ, іранська сторона під час третього раунду перемовин у Києві заявила про готовність виплатити родинам загиблих в авіатрощі літака МАУ по 150 тис. доларів компенсації.

У Києві 2-3 червня відбувся третій раунд переговорів між Україною та Іраном щодо збитого біля Тегерана у 2020 році літака МАУ.

Літак авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України", що виконував рейс PS752 за маршрутом Тегеран-Київ, зазнав катастрофи в Ірані 8 січня 2020 року. На борту перебували громадяни шести країн: Ірану, Канади, України, Швеції, Афганістану та Великої Британії. Всі 176 людей, які були в літаку, загинули, серед них 11 українців.