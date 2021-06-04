Хабарництво в академії аграрних наук: про підозру повідомили родичці керівника

Слідчі Національної поліції повідомили про підозру в отриманні хабаря родичці керівника Національної академії аграрних наук України, яка була його спільницею.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Нацполіції.

Зазначається, що правоохоронці здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом отримання керівником НААН України неправомірної вигоди.

Зокрема, він вимагав та отримав на користь одного з підприємств, на якому працевлаштовані його родичі, неправомірну вигоду – 4 млн грн. «Таку суму підозрюваний зажадав за незвільнення посадової особи одного з підпорядкованих НААН України підприємства та неперешкоджання у подальшій господарській діяльності цього підпорядкованого підприємства», - ідеться в повідомленні.

У травні цього року керівнику НААН України було повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 368 (Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) Кримінального кодексу України.

Сьогодні, 4 червня, слідчі Нацполіції повідомили про підозру спільниці керівника Національної академії аграрних наук України, яка є його родичкою. Наразі вирішується питання про обрання їй запобіжного заходу.

Слідчі дії тривають.

Як повідомляв Укрінформ, 21 травня президенту Національної академії аграрних наук України повідомили про підозру в отриманні 4 млн грн хабаря.

Фото: www.npu.gov.ua