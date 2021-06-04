Під які українські пісні краще бігати: переможці премії Nova poshta Running Music Awards

3 червня в НСК «Олімпійський» у Києві відбувся фінал Nova poshta Running Music Awards 2021 — щорічної музичної премії, яка визначає найкращі композиції українських виконавців для бігу.

Переможцем цього року стала пісня «У цю ніч» від Laud, приз глядацьких симпатій отримали PATSYKI Z FRANEKA за трек «Марічка», а спеціальний приз від партнера премії, мережі спортхабів ЕБШ, здобув Гурт [O] за пісню «Там, куди я йду». До фіналу Nova poshta Running Music Awards 2021 також пройшли MamaRika, alyona alyona, ONUKA, Kalush, БЕZ ОБМЕЖЕНЬ, TAYANNA та Ivan NAVI. Офіційний плейлист з десятьох треків-фіналістів можна послухати за посиланням.

«Це неймовірне відчуття — бачити, як моя пісня не лише передає важливі думки та емоції, а й відкриває друге дихання на біговій дистанції. Перемога у цій премії — круте досягнення й класна подяка слухачів за мою творчість, — коментує Laud, переможець Nova poshta Running Music Awards 2021. — Зараз, коли музиканти України та всього світу перебувають у складному становищі через пандемію, це найкраща підтримка. Популяризувати українську музику через біг — дуже крута ідея».

Nova poshta Running Music Awards 2021 відбулася у три етапи:

На першому — кожен охочий з будь-якої точки світу міг номінувати улюблену композицію на участь у премії. Для цього потрібно було залишити назву пісні на сайті премії. Загалом було номіновано понад 1000 українських пісень

На другому — організатори відібрали 30 найпопулярніших українських композицій та передали їх бігунам зі США, Франції, Нідерландів, Індії, Угорщини, Нігерії, Великої Британії, Румунії та Бангладеш. Іноземці обрали 10 пісень, не знаючи мови, покладаючись лише на свої відчуття під час бігу.

Третій етап — фінал на стадіоні НСК «Олімпійський». Члени журі віддавали свої голоси, бігаючи під кожен з десятьох треків, а глядачі-бігуни голосували за приз глядацьких симпатій просто на трибуні через вебдодаток.

«Ми, журі премії, зібралися на стадіоні та разом пробігли десять кіл — по одному на кожен трек у фіналі. Після кожного кола голосували та розуміли, яка композиція виривається вперед, — говорить Інна Поперешнюк, організаторка премії, співзасновниця Нової пошти, амбасадорка New Run. — Неважливо, хто виконавець і в якому жанрі композиція, головне — енергія і драйв, які дарує музика під час бігу. Вітаю Laud з перемогою у премії. Пісня «У цю ніч» надзвичайно прискорювала нас на біговій доріжці».

Серед членів журі Nova poshta Running Music Awards 2021 також були Максим Кривенко, співзасновник New Run і марафонець, Сергій Лебідь, багаторазовий чемпіон Європи з кросу, учасник Олімпійських ігор, Тетяна Воротіліна, блогерка і рекордсменка України в подоланні марафону на протезі, ведучі «Сніданок.Вихідний» Олександр Попов і Валентина Хамайко і ведуча ТСН на телеканалі «1+1» Марічка Падалко.

Вперше Nova poshta Running Music Awards відбулася навесні-влітку 2020 року. З-поміж десятьох номінантів премії, серед яких були композиції лише українських виконавців, експертне журі обрало переможців у чотирьох номінаціях. До фіналу пройшли The Hardkiss, ONUKA, Бумбокс & The Gitas, Нумер 482 та MELOVIN. Послухати десятку пісень-фіналістів Nova poshta Running Music Awards 2020 можна в офіційному плейлисті премії.

Цього року бігові старти Нової пошти відбудуться в адаптивному офлайн-форматі з дотриманням усіх карантинних норм. Забіги пройдуть у Запоріжжі, Сумах, Черкасах, Миколаєві, Хмельницькому, коли міста-учасники перейдуть до зеленої або жовтої карантинних зон. Серед заходів безпеки: старт групами, чип-система для реєстрації результатів, температурний скринінг, масковий режим, засоби дезінфекції та соціальна дистанція між бігунами. Зареєструватися на старти можна за посиланням.

* «Нова пошта марафон» і «Нова пошта напівмарафон» — бігові змагання, які щороку проводить Нова пошта спільно з NewRun. Їхня місія — популяризувати здоровий спосіб життя і розвивати бігову культуру. З кожним роком проєкт розширює географію і залучає до участі бігунів не лише з України, а й з-за кордону.

Фото: Nova poshta Running Music Awards