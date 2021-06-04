Авіація МВС до кінця року поповниться 26 французькими вертольотами Airbus

До кінця 2021 року заплановано постачання 26 французьких вертольотів Airbus в Україну.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба МВС.

Про це стало відомо під час зустрічі міністра внутрішніх справ України Арсена Авакова з делегацією компанії Airbus Group. У заході також взяли участь генеральний директор «Укроборонпром» Юрій Гусєв, заступниця керівника Офісу Президента України Юлія Свириденко.

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Сторони обговорили прогрес у реалізації контракту МВС та Airbus Helicopters з постачання 55 вертольотів, а також перспективи розширення співробітництва.

«З огляду на зростання кількості авіаційної техніки, що надходить від виробника, в планах Міністерства внутрішніх справ активне розгортання системи обслуговування та ремонту вертольотів Airbus Helicopters в Україні. Центром технічної підтримки стане місто Ніжин Чернігівської області. У перспективі цей майданчик обслуговуватиме гелікоптери й наших європейських партнерів», - сказав Аваков.

Своєю чергою французькі партнери повідомили про зміни в графіку постачання вертольотів в межах 2021-2022 років. Планується постачання 26 вертольотів у 2021 році та 18 – у 2022 році.

Делегація Airbus Group також зазначила, що наразі в тренінговому центрі Кременчуцького льотного коледжу Харківського національного університету внутрішніх справ монтується польотний тренажер-авіасимулятор (FFS) гелікоптера типу Н225 для підготовки авіаційного персоналу. Завершення монтажу і старт експлуатації заплановано на серпень 2021 року.

Заступниця керівника Офісу Президента України Свириденко зауважила, що успішний досвід співпраці МВС з французькими авіабудівельниками зацікавив в залученні Airbus Group до реалізації президентської ініціативи зі створення національного авіаперевізника.

Як нагадали у Міністерстві, до єдиної системи авіаційної безпеки МВС від французького виробника вже надійшло 13 гелікоптерів: 2 типу Н125 для ДПСУ; 2 типу Н145 для НПУ; 9 типу Н225 (6 для ДСНС, 3 для НГУ). Наразі завершуються узгоджувальні процедури щодо постачання 2 гелікоптерів Н145 для Нацполіції України. ДСНС нещодавно отримала шостий гелікоптер Н225 Super Puma.

З 1 квітня вертоліт ДСНС перебуває на постійному чергуванні на Львівщині для надання екстреної допомоги населенню шістьох західних областей. Лише за перший місяць роботи вдалося врятувати сім громадян, які потребували термінової медичної допомоги.

Як повідомляв Укрінформ, 14 липня 2018 року МВС підписало контракт з Airbus Helicopters на закупівлю 55 вертольотів моделей H225, H145, Н125.

2 червня Кабінет Міністрів затвердив програму підвищення обороноздатності і безпеки держави в частині оснащення Державної служби з надзвичайних ситуацій сучасною авіаційною технікою.