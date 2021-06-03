Експосадовців Міненерго викрили на «вугільній» схемі в 1,5 мільярда

Головне слідче управління Державного бюро розслідувань викрило масштабну схему безоплатної передачі Міністерством енергетики та вугільної промисловості газорозподільних систем у користування приватним операторам, що завдало державі збитків на 1,488 млрд грн.

Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на пресслужбу ДБР.

Встановлено, що 21 лютого 2017 року постановою Кабінету Міністрів "Про забезпечення ефективного використання газорозподільних систем або їх складових" було затверджено типовий договір експлуатації газорозподільних систем. Документ передбачає щорічну оплату за експлуатацію державного майна. Зокрема, до державного бюджету має перераховуватись 10% від залишкової вартості.

"Однак у 2017 році тодішні посадовці Міненерговугілля у змові з обл- і міськгазами уклали з 37 приватними операторами договори, у яких передбачено безоплатне користування державним майном. За три роки внаслідок вказаних дій державі завдано збитків на суму 1,488 млрд грн", - зазначили в ДБР.

Повідомляється також, що 3 червня 2021 року слідчі Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань одночасно проводять 47 обшуків на території України, у тому числі у Міністерстві енергетики, Національній комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, 37 операторів газорозподільних систем та за місцями проживання колишніх високопосадовців міністерства.

ДБР викрило зловживання ексвисокопосадовців Міненерговугілля / Фото: ДБР

Досудове розслідування триває, перевіряються на причетність до вчинення злочину службові особи Міненерговугілля та керівники операторів газорозподільних систем і їхні кінцеві бенефіціарні власники.

Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні здійснює Офіс Генерального прокурора, оперативний супровід – Головне оперативне управління ДБР.