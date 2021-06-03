ОАСК відкрив справу за позовом телеканалу «НАШ» до Нацради

Окружний адміністративний суд міста Києва відкрив провадження у справах за позовами телеканалу “НАШ” до Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення про оскарження результатів позапланових перевірок.

Як передає Укрінформ, про це інформує пресслужба суду.

“Окружний адміністративний суд міста Києва відкрив провадження у справах за позовами ТОВ “НАШ 365” до Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення про оскарження результатів позапланових перевірок. ОАСК розглядатиме дані позови за правилами спрощеного позовного провадження без повідомлення учасників справи”, - ідеться в повідомленні.

У суді нагадують, що до ОАСК у травні надійшло 4 позовні заяви, де позивач просить суд визнати протиправними та скасувати чотири рішення Нацради, датовані березнем-квітнем 2021 року про призначення позапланових безвиїзних перевірок ТОВ “НАШ 365” (логотип “НАШ”).

За інформацією пресслужби суду, загалом в проваджені ОАСК є 12 позовів щодо оскарження рішень Нацради про призначення чи результати позапланових безвиїзних перевірок телеканалу.

Як повідомляв Укрінформ, у квітні Нацрада винесла телеканалу “НАШ” два попередження та два штрафи на суму понад 200 тис. гривень за порушення вимог законодавства.