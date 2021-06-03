Рада планує створити реєстр професій та кваліфікацій

Верховна Рада ухвалила в першому читанні законопроєкт «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо функціонування національної системи кваліфікацій».

Як передає кореспондент Укрінформу, відповідне рішення підтримали 256 народних депутатів.

«Метою законопроєкту є стимулювання розвитку національної системи кваліфікацій», – йдеться у пояснювальній записці.

Так, законопроєктом №4147 пропонується внести зміни до Кодексу законів про працю, законів «Про оплату праці», «Про освіту», «Про зайнятість населення» в частині визначення термінів повної та часткової професійної кваліфікації, встановлення пріоритетності професійних стандартів над кваліфікаційними характеристиками, окремих питань розроблення, затвердження та введення в дію професійних стандартів.

Крім цього, законопроєктом пропонується створення та ведення реєстру видів занять (професій) та кваліфікацій, діяльності галузевих рад з розроблення професійних стандартів, пов’язаних із цим окремих положень законодавства про функції колегіального органу у сфері кваліфікацій та інших пов’язаних питань.

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Очікується, що ухвалення законопроєкту створить можливість для появи часткових кваліфікацій та механізмів їх присвоєння, що сприятиме підвищенню зайнятості населення.