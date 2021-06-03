Реєстрація на вступні іспити до магістратури закінчується сьогодні

У четвер, 3 червня, о 18:00 завершується реєстрація вступників, які планують складати єдиний вступний іспит з іноземної мови (ЄВІ) та єдине фахове вступне випробування (ЄФВВ) для здобуття ступеня магістра.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Міністерство освіти і науки України з посиланням на Український центр оцінювання якості освіти.

За даними УЦОЯО, станом на 2 червня на ЄВІ успішно зареєструвалися майже 99 тисяч осіб, на ЄФВВ - понад 13 тисяч осіб. ЄФВВ здають ті, хто вступає на спеціальності "Право" та "Міжнародне право".

Реєстрацію здійснює приймальна комісія одного із вибраних вступником закладів вищої освіти за умови особистої присутності особи, яка бажає брати участь у конкурсному відборі на навчання для здобуття ступеня магістра.

"Якщо вступник бажає взяти участь одночасно у конкурсному відборі на навчання для здобуття ступеня магістра за спеціальністю 081 «Право» та/або 293 «Міжнародне право» та за іншими спеціальностями, його реєструє приймальна комісія закладу вищої освіти, який здійснює набір на навчання за ступенем вищої освіти магістра за спеціальностями 081 "Право" або 293 "Міжнародне право", - ідеться в повідомленні.

Для кожного учасника, який отримав екзаменаційний листок, на сайті УЦОЯО буде створена інформаційна сторінка «Кабінет вступника», доступ до якої здійснюється за номером екзаменаційного листка та РIN-кодом, зазначеним у ньому. Реєстрація електронних кабінетів вступників і завантаження необхідних документів розпочнеться 1 липня.

"Основна сесія єдиного вступного іспиту проводиться 30 червня, єдиного фахового вступного випробування – 2 липня. Додаткова сесія проводиться в строки, встановлені Українським центром оцінювання якості освіти", - сказано у повідомленні.

Вступні випробування проводитимуться у Києві та усіх обласних центрах крім Донецька і Луганська. У Донецькій та Луганській областях працюватимуть пункти у Слов’янську, Маріуполі та Сєвєродонецьку. Для проведення ЄВІ з англійської мови додатково діятимуть пункти тестування у Білій Церкві, Кременчуці, Кривому Розі, Мелітополі та Умані.

Як повідомляв Укрінформ, 1 червня заступник міністра освіти і науки Ігор Гарбарук заявив, що в Україні 80% вступників обирають вищу освіту і лише 20% йдуть до закладів професійної освіти.