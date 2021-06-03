Нацбанк сьогодні проведе планові технічні роботи в системі BankID

У системі BankID Національного банку 3 червня 2021 року відбудуться планові технічні роботи.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба НБУ.

"Національний банк запланував проведення технічних робіт з метою підвищення продуктивності та відмовостійкності Системи BankID НБУ. У зв’язку з цим використання системи буде недоступним у четвер, 3 червня 2021 року, у період з 7:00 до 8:15", - йдеться в повідомленні.

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Як повідомлялось, система BankID НБУ – найбільша державна система віддаленої ідентифікації, яка забезпечує передачу персональних даних користувача від його банку до надавача послуги. Кількість успішних ідентифікацій у системі за перший квартал 2021 року становила майже 4,5 млн. Нині до системи підключені 35 банків (зокрема всі системно важливі), які обслуговують 99% користувачів платіжних карток.