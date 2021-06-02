Під час пандемії побільшало фейкових онлайн-психологів – експерт

Пандемія коронавірусу сприяла появі у Мережі великої кількості людей, які називають себе психологами і пропонують свої послуги.

Про це в інтерв’ю Укрінформу повідомив соціальний психолог та редактор журналу «Mental Health: global challenges» Віктор Вус.

«Через пандемію психологічні зустрічі частіше стали відбуватися онлайн. Щоб використати цей ринок, багато людей перекваліфікувалися і стали називати себе психологами, пройшовши якісь курси, і почали працювати в онлайні. І щоб привернути публіку, такі люди дуже часто розміщують багато інформації у вільному доступі. І здається, що зайшовши на сторінку якогось психолога, ви вже, в принципі, прочитали все те, що вам потрібно», - каже Вус.

За його словами, нині замість того, щоб піти на консультацію, люди намагаються застосувати певні техніки самостійно, без нагляду фахівця, чим можуть собі нашкодити.

«На жаль, у більшості досі лишається неправильне розуміння психології – мовляв, це як випив пігулку, і голова не болить. Коли пацієнти приходять від таких фейкових психологів, просто хапаєшся за голову, бо вони після цього психологічно і морально скалічені», - наголошує фахівець.

Як повідомляв Укрінформ, у Маріуполі відкрили мурал, що привертає увагу до проблеми психічного здоров’я людини.