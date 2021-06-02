В Україні обмежать вміст фосфатів у мийних засобах – рішення уряду

Кабінет Міністрів ухвалив рішення про поетапне, починаючи з 31 грудня 2023 року, обмеження вмісту фосфатів та інших сполук фосфору в мийних засобах.

Постанову «Про внесення змін до Технічного регламенту мийних засобів» ухвалено на засіданні уряду 2 червня, повідомляє кореспондент Укрінформу.

Згідно з пояснювальною запискою, обмеження вмісту фосфатів та інших сполук фосфору стосуватиметься мийних засобів як для побутового, так і для промислового прання та миття. Для цього внесено зміни до Технічного регламенту мийних засобів, затвердженого постановою Кабміну №717 від 20 серпня 2008 року, та оновлено перелік національних стандартів щодо методів випробування мийних засобів.

Зазначається, що зміни до техрегламенту мийних засобів спрямовані на приведення його положень у відповідність до вимог регламенту ЄС, Європейського Парламенту та Ради і розширення спектра дії обмежень на всі існуючі мийні засоби.

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При цьому дати застосування обмежень на вміст фосфатів та інших сполук фосфору у мийних засобах - «з 31 грудня 2023 року» та «з 31 грудня 2026 року» - встановлені з урахуванням рівня забруднення поверхневих вод сполуками фосфору, що надходить із зворотними водами, на підставі даних державної статистичної звітності.