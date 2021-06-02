Повний захист від COVID-19 формується через два тижні після другого щеплення – МОЗ

Людина вважається повністю імунізованою через два тижні після другого щеплення.

Як передає Укрінформ, про це Міністерство охорони здоров'я повідомило у Фейсбуці.

"Загалом, людина вважається повністю імунізованою від COVID-19, коли пройшло два тижні після отриманої другої дози вакцини", - повідомили в МОЗ.

У Міністерстві наголосили, що після щеплення однією дозою вакцини людина не вважається повністю імунізованою. Повний захист від хвороби сформований після того, як прошло два тижні після отримання другої дози вакцини від COVID-19.

Як повідомляв Укрінформ, за даними МОЗ, в Україні пройшли повний цикл вакцинації 132 058 осіб, з них 2 людини отримали першу дозу за кордоном. Першу дозу вакцини отримали 1 047 894 людини, загалом з 24 лютого проведено 1 180 402 щеплення.