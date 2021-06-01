Закон про перейменування Фонду захисту інвалідів: Рада підтримала пропозицію Президента

Верховна Рада ухвалила в цілому з пропозиціями Президента Закон "Про внесення змін до деяких законів України щодо перейменування Фонду соціального захисту інвалідів і приведення термінології у відповідність із законодавством у сфері соціального захисту осіб з інвалідністю" (№ 3964).

Відповідне рішення підтримали 317 народних депутатів, передає кореспондент Укрінформу.

Пропозиція Президента, яку підтримали парламентарії, передбачає зміну дати набрання чинності Законом "Про внесення змін до деяких законів України щодо перейменування Фонду соціального захисту інвалідів і приведення термінології у відповідність із законодавством у сфері соціального захисту осіб з інвалідністю".

Документ набуде чинності наступного дня після його опублікування.

Як повідомлялося, Верховна Рада ухвалила Закон "Про внесення змін до деяких законів України щодо перейменування Фонду соціального захисту інвалідів і приведення термінології у відповідність із законодавством у сфері соціального захисту осіб з інвалідністю" 27 січня 2021 року.

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Ним передбачено перейменування Фонду соціального захисту інвалідів на Фонд соціального захисту осіб з інвалідністю.

Пізніше Президент Володимир Зеленський повернув документ до парламенту зі своїми пропозиціями.

Так, глава держави зауважив, що закон надійшов йому на підпис 4 лютого 2021 року. Водночас датою набрання законом чинності визначено 1 січня 2021 року.

Фактично допускалося набрання законом чинності до дня його опублікування, що не відповідає Конституції України.

З огляду на це Президент запропонував врахувати, що закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.