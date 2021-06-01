В Україні від COVID-19 вакцинували понад 82 тисячі освітян

В Україні від COVID-19 вакцинувались більш як 82 тисячі освітян.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Міністерство освіти та науки України.

За оперативними даними Міністерства охорони здоров’я на 31 травня, від коронавірусу вже вакциновані більш ніж 82 тисячі освітян України. З них 28 тисяч 221 особа – працівники, залучені до проведення зовнішнього незалежного оцінювання, які отримали щеплення вакциною CoronaVac/Sinovac. Інші освітяни щепились іншими доступними вакцинами у пунктах щеплень.

Серед лідерів вакцинування: Київ, де вакцинувались 11 тисяч 030 осіб, Київська область – 6 тисяч 456 осіб, Сумська область – 4 тисячі 572 особи, Харківська – 4 тисячі 242 особи, Хмельницька – 3 тисячі 590 осіб, Вінницька – 3 тисячі 549 осіб, Дніпропетровська – 3 тисячі 522 особи.

"Окрім того, 378 тисяч доз вакцини Comirnaty від Pfizer-BioNTech зі 473 850, яка прибула в Україну в межах глобальної ініціативи COVAX, виділені на щеплення 1-ю та 2-ю дозою 189 тис. працівників сфери освіти. З 31 травня розпочалася доставка вакцини до областей цієї вакцини. Детальний алгоритм запису працівників сфери освіти на вакцинацію можно переглянути тут", - повідомили у МОН.

Відповідно до Дорожньої карти із впровадження вакцини від COVID-19, працівники сфери освіти є пріоритетною групою захисту. Насамперед з 14 квітня відбувалася вакцинація освітян, залучених до проведення зовнішнього незалежного оцінювання.

"Детальна інформація про особливості вакцинальної кампанії, типи вакцин та відповіді на запитання можна отримати на vaccination.covid19.gov.ua або за номером контакт-центру 0 800 60 20 19", - додали у МОН.

Як повідомляв Укрінформ, 1 червня міністр освіти та науки Сергій Шкарлет заявив, що вакцинація може стати умовою допуску до професії вчителя.