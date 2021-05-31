Санкції проти каналу «112»: Верховний Суд розгляне частину справи у закритому режимі

Касаційний адміністративний суд у складі Верховного Суду продовжив розгляд справи щодо застосування санкцій до телерадіокомпанії “112-ТВ”.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба суду.

“31 травня Касаційний адміністративний суд у складі Верховного Суду продовжив розгляд справи № 9901/40/21 за позовом ТОВ «ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЯ "112-ТВ"», у якому оскаржено указ Президента України від 2 лютого 2021 року № 43/2021 «Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 2 лютого 2021 року "Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)"», відповідно до якого застосовано санкції до позивача”, - йдеться у повідомленні.

Під час судового засідання суд оголосив письмове клопотання Служби безпеки України про розгляд справи в закритому судовому засіданні з повним фіксуванням його перебігу за допомогою звукозаписувального технічного засобу із додержанням вимог законодавства України у сфері охорони державної таємниці. Клопотання обґрунтовано тим, що деякі документи (що підтверджують наявність правових підстав для застосування до позивача санкцій), надані СБУ, містять інформацію, яка становить державну таємницю.

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Верховний Суд частково задовольнив це клопотання: вирішив проводити розгляд справи в закритому судовому засіданні в частині дослідження доказів, які містять державну таємницю, у задоволенні іншої частини – відмовити.

Також у ході засідання представники позивача повідомили, що не змогли ознайомитися з матеріалами справи, оскільки СБУ їм не надала доступу та допуску до державної таємниці, хоча вони ще в квітні подавали відповідні звернення до СБУ.

З урахуванням оформлення учасниками справи дозволів та допусків до державної таємниці, необхідних для подальшого розгляду справи, у судовому засіданні оголошено перерву. Про дату наступного судового засідання буде повідомлено додатково.

Як повідомляв Укрінформ, Президент Володимир Зеленський 2 лютого ввів у дію рішення РНБО про введення санкцій проти телеканалів NewsOne, ZIK та «112 Україна», а також їх власника - народного депутата від ОПЗЖ Тараса Козака. Санкції, серед іншого, передбачають анулювання ліцензії цих проросійських телеканалів. Мовлення NewsOne, ZIK та "112 Україна" припинено.