Санкції проти каналу «112»: Верховний Суд розгляне частину справи у закритому режимі
Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба суду.
“31 травня Касаційний адміністративний суд у складі Верховного Суду продовжив розгляд справи № 9901/40/21 за позовом ТОВ «ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЯ "112-ТВ"», у якому оскаржено указ Президента України від 2 лютого 2021 року № 43/2021 «Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 2 лютого 2021 року "Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)"», відповідно до якого застосовано санкції до позивача”, - йдеться у повідомленні.
Під час судового засідання суд оголосив письмове клопотання Служби безпеки України про розгляд справи в закритому судовому засіданні з повним фіксуванням його перебігу за допомогою звукозаписувального технічного засобу із додержанням вимог законодавства України у сфері охорони державної таємниці. Клопотання обґрунтовано тим, що деякі документи (що підтверджують наявність правових підстав для застосування до позивача санкцій), надані СБУ, містять інформацію, яка становить державну таємницю.
Верховний Суд частково задовольнив це клопотання: вирішив проводити розгляд справи в закритому судовому засіданні в частині дослідження доказів, які містять державну таємницю, у задоволенні іншої частини – відмовити.
Також у ході засідання представники позивача повідомили, що не змогли ознайомитися з матеріалами справи, оскільки СБУ їм не надала доступу та допуску до державної таємниці, хоча вони ще в квітні подавали відповідні звернення до СБУ.
З урахуванням оформлення учасниками справи дозволів та допусків до державної таємниці, необхідних для подальшого розгляду справи, у судовому засіданні оголошено перерву. Про дату наступного судового засідання буде повідомлено додатково.
Як повідомляв Укрінформ, Президент Володимир Зеленський 2 лютого ввів у дію рішення РНБО про введення санкцій проти телеканалів NewsOne, ZIK та «112 Україна», а також їх власника - народного депутата від ОПЗЖ Тараса Козака. Санкції, серед іншого, передбачають анулювання ліцензії цих проросійських телеканалів. Мовлення NewsOne, ZIK та "112 Україна" припинено.