Україні потрібен закон про захист політв'язнів - Котелянець

Голова Об'єднання родичів політв'язнів Кремля Ігор Котелянець вважає, що надання в Україні допомоги сім'ям політв'язнів має бути більш комплексним і системним, і для цього в Україні необхідно прийняти закон про захист політв'язнів.

Про це він сказав на пресконференції в Укрінформі.

«Допомога могла б бути більш комплексною і системною з боку держави, якщо мати на увазі, що мова про людей, які постраждали за свою громадянську і політичну позицію і були ув'язнені в результаті російської агресії», - сказав очільник громадської організації.

За його словами, з 2018 року раз на рік сім'ї політв'язнів отримують в Україні допомогу в розмірі 100 тисяч грн. Але, вважає правозахисник, вона буде під питанням, якщо не буде гарантована законом.

«Якщо говорити про інтереси сімей політв'язнів, то постанова про 100 тисяч - більше інструмент ручного керівництва. Якщо сьогодні є політична воля допомагати й давати гроші, завтра її може не бути. Тому допомога політв'язням ніяк не гарантована», - вважає Котелянець.

Крім того, додав він, міжвідомча комісія, яка приймає рішення про виділення 100 тисяч грн, не має єдиного підходу у цьому, і рішення можуть змінюватися залежно від складу комісії або інших чинників.

За словами Котелянця, також перед державою стоять такі питання, як надання психологічної допомоги сім'ям політв'язнів, створення єдиного реєстру політв'язнів, заручників і полонених. Усі вони враховані в законопроєкті, який був розроблений ще у 2019 році, презентований, але досі не винесений на розгляд Верховної Ради.

«Зараз у зв'язку із запланованою Кримською платформою, прагненням об'єднати навколо неї всіх основних партнерів і створити потужний міжнародний майданчик ми бачимо велику можливість внесення законопроєкту до порядку денного Верховної Ради», - наголосив активіст.

Він також презентував спільну заяву правозахисних організацій з цього приводу і звернувся до Президента з проханням внести законопроєкт про захист прав політв'язнів на розгляд парламенту, а народних депутатів закликав його підтримати.