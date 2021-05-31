Україна має скористатися китайським досвідом «повернення мізків» з-за кордону - Милованов

Зупинити “відплив мізків” за кордон допоможе створення в Україні належних умов для наукової, творчої та бізнесової реалізації випускників іноземних університетів.

Як передає кореспондент Укрінформу, таку думку під час форуму "Україна 30. Освіта і наука" висловив президент Київської школи економіки, радник керівника Офісу Президента Тимофій Милованов.

За його словами, у цьому Україні допоможе китайський досвід. Економіст нагадав, що ще на початку 2000-их Китай щороку відправляв на навчання до США 3-4 людини із розрахунку на кожен мільйон населення. Більшість з них залишалися працювати на Заході, додому поверталися лише 17% випускників зарубіжних університетів.

“Зараз же завдяки сформованим у КНР умовам провадження наукової діяльності та ведення бізнесу на батьківщину повертаються понад 70% таких людей. При цьому кількість китайців, які навчаються за межами країни, зросла в 6-7 разів. Тобто, якщо раніше складалося враження, що Америка “витягує мізки” з Китаю, то тепер навпаки — КНР, вирішивши не будувати дуже дорогу систему науки й освіти, шляхом такого собі аутсорсингу “витягує” знання й використовує їх для розвитку своїх науки і економіки”, - пояснив Милованов.

Такою ж, на його думку, має бути і стратегія України: створювати умови, щоб після здобуття якісної освіти світового рівня люди поверталися на Батьківщину. У цьому мають прислужитися спільні із зарубіжними університетами програми, проєкти зі студентського і наукового обміну, подвійні дипломи.

Україна, за словами Милованова, вже робить перші кроки у цьому напрямку, і потрібно зробити їх інтенсивнішими та більш ефективними.

Яке повідомляв Укрінформ, Президент Володимир Зеленський 31 травня відкрив Всеукраїнський форум “Україна 30. Освіта і наука”, який триватиме до 2 червня. Учасники обговорюють стан і тенденції розвитку української освіти й науки у світовому вимірі, питання цифровізації та популяризації науки, облаштування комфортного середовища для всіх учасників освітнього процесу.