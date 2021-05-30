Україна відправила до Індії першу партію кисневих концентраторів

З Києва до Делі вилетів літак із гуманітарною допомогою - він доправить до Індії 184 кисневі концентратори для хворих з COVID-19.

Про це повідомляє Укрінформ із посиланням на ДСНС.

Для боротьби з тяжкими наслідками пандемії COVID-19 до Індії сьогодні відправили 184 кисневі концентратори.

Зазначається, що це зроблено на виконання розпорядження Кабінету Міністрів №467-р від 19 травня.

Гуманітарний вантаж супроводжують рятувальники ДСНС.

У Держслужбі з надзвичайних ситуацій додають, що другим рейсом до Індії буде передано ще 216 кисневих концентраторів.

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Як повідомляв Укрінформ, Президент Володимир Зеленський 7 травня підписав указ про надання гуманітарної допомоги Республіці Індія через складну епідситуацію з COVID-19 у цій країні.

Індія сьогодні займає друге місце у світі (після Сполучених Штатів) за загальною кількістю інфікованих коронавірусом та третє - за кількістю смертей (після США та Бразилії).