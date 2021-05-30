Україна відправила до Індії першу партію кисневих концентраторів
Про це повідомляє Укрінформ із посиланням на ДСНС.
Для боротьби з тяжкими наслідками пандемії COVID-19 до Індії сьогодні відправили 184 кисневі концентратори.
Зазначається, що це зроблено на виконання розпорядження Кабінету Міністрів №467-р від 19 травня.
Гуманітарний вантаж супроводжують рятувальники ДСНС.
У Держслужбі з надзвичайних ситуацій додають, що другим рейсом до Індії буде передано ще 216 кисневих концентраторів.
Як повідомляв Укрінформ, Президент Володимир Зеленський 7 травня підписав указ про надання гуманітарної допомоги Республіці Індія через складну епідситуацію з COVID-19 у цій країні.
Індія сьогодні займає друге місце у світі (після Сполучених Штатів) за загальною кількістю інфікованих коронавірусом та третє - за кількістю смертей (після США та Бразилії).