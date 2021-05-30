Уряд посилює заходи із захисту прав дітей - Шмигаль

Уряд схвалив комплекс рішень, спрямованих на вдосконалення системи захисту прав дитини в Україні.

Як передає Укрінформ, про це написав у Фейсбуці Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль, підбиваючи підсумки роботи Кабміну за тиждень.

"1 червня в Україні та світі відзначатимуть День захисту дітей. Цього тижня уряд схвалив комплекс рішень, спрямованих на вдосконалення системи захисту прав дитини", - зазначив він.

За словами Шмигаля, зокрема, пропонується підвищити розмір державної допомоги при народженні або усиновленні дитини з 41 280 гривень до 50 000 гривень.

Крім цього, уряд вдосконалює систему усиновлення дітей, зокрема, буде запроваджене обов’язкове навчання для усиновлювачів, а також посилюється державний контроль щодо захисту прав дітей та соціальної підтримки сім’ї.

За інформацією Прем'єра, Кабмін також покращив нормативну базу в питанні надання житла дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, і схвалив Концепцію державної соціальної програми оздоровлення та відпочинку дітей на період до 2025 року.