Наглядову раду «Медзакупівель» буде затверджувати Кабмін – Ляшко

Наглядова рада ДП “Медзакупівлі” буде затверджуватися постановою КМУ.

Як передає Укрінформ, про це журналістам у суботу сказав міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко.

“Чому скасовано наказ про створення наглядової ради ДП “Медзакупівлі”? За період проведення конкурсу значно збільшилися обігові кошти через рахунки ДП “Медзакупівлі”, тому ми переходимо до зовсім іншої процедури створення наглядової ради. Вона буде створена не наказом МОЗ, а відповідно до постанови КМУ№ 777, буде затверджена постановою Кабінету Міністрів”, - сказав Ляшко.

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Він додав, що в подальшому МОЗ не займатиметься технічними речами, які пов’язані із закупівлями лікарських засобів, медичних виробів. За його словами, наказом МОЗ будуть створені експертні групи, але вони працюватимуть на базі ДП “Медзакупівлі”. МОЗ лише надаватиме номенклатуру лікарських засобів та медвиробів і потребу в них.

Також, за словами Ляшка, з профільним комітетом ВР обговорюється можливість створення алгоритму, за яким ДП “Медзакупівлі” зможуть закуповувати в екстрених випадках певні речі поза процедурою державних закупівель.

Як повідомляв Укрінформ, раніше Міністерство охорони здоров'я скасувало накази щодо конкурсного відбору про утворення наглядової ради ДП "Медзакупівлі" і проведе новий конкурс на визначення членів наглядової ради.