В РНБО представлять звіт про аудит держдач в Конча-Заспі та Пущі-Водиці - Данілов

Найближчим часом на засіданнях РНБО буде надано звіт щодо аудиту державних дач на території Конча-Заспи й Пущі-Водиці, а також осіб, які мають право на пільгове проживання там.

Як передає Укрінформ, про це в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера" заявив Секретар РНБО Олексій Данілов.

«Там є певний рух, деякі люди починають рухати процес, (пакувати – ред.) валізи. Я можу сказати, що президент наполягає, щоб на найближчих засіданнях РНБО був звіт з цього питання. І взагалі у нас є чітке розуміння: будь-яке рішення, яке приймається на РНБО обов’язково через певний проміжок часу має відзвітуватися, і ми маємо обов’язково суспільству повідомити про стан справ по всіх питаннях: це буде і з питань, що стосуються «злодіїв в законі», це по контрабандистах, по всіх питаннях, які ми приймаємо (крім тих питань, які мають гриф «таємно»), - заявив Данілов.

Як повідомляв Укрінформ, 14 травня Президент Володимир Зеленський доручив провести аудит державних резиденцій на території Конча-Заспи й Пущі-Водиці та права їх мешканців там проживати. Йдеться про майже 400 га заповідної землі та понад 100 державних будівель і дач.

Президент зазначив, що наприкінці 2014 року постановою уряду було скасовано перелік осіб, які мають право на пільгове проживання, й додав, що це легалізувало перебування на цих землях і в резиденціях за дуже символічну плату низки «незрозумілих осіб», а саме - колишніх суддів, прокурорів, правоохоронців, митників, податківців, міністрів та інших.