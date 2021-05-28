У НАБУ завершилося голосування за кандидатів до Ради громадського контролю

Голосування за кандидатів до Ради громадського контролю при Національному антикорупційному бюро України завершене.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє НАБУ.

28 травня 2021 року о 21:00 завершилося рейтингове Інтернет-голосування за кандидатів до РГК при НАБУ сьомого скликання.

У цьому році до процесу голосування долучилися 14 064 громадяни, які проживають на території України. Минулого року 56 090 осіб проголосували на виборах РГК.

"Захист процесу від зовнішнього втручання забезпечувала Державна служба спеціального зв’язку та захисту інформації України, а моніторинг процесу голосування — ГО "Електронна демократія", - зауважують у НАБУ.

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Офіційні результати голосування — список з 15 осіб, які набрали найбільше голосів — будуть розміщені на вебсайті Національного бюро 4 червня 2021 року.

Деталі організації та проведення голосування визначені Указом Президента України №272/2015 «Питання Ради громадського контролю при Національному антикорупційному бюро України» та Положенням про порядок формування Ради громадського контролю при Національному антикорупційному бюро України.

В НАБУ нагадують, що відповідно до Закону «Про Національне антикорупційне бюро України» Рада громадського контролю утворюється у складі 15 осіб. Її завдання — забезпечувати прозорість та цивільний контроль за діяльністю НАБУ.

Як повідомляв Укрінформ, 21 травня Верховна Рада ухвалила в першому читанні законопроєкт №5459-1 "Про внесення змін до деяких законів України стосовно приведення статусу Національного антикорупційного бюро України у відповідність до вимог Конституції України". Відповідне рішення підтримали 288 народних депутатів.