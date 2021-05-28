За чотири місяці цього року зафіксували 126 підліткових суїцидів або спроб самогубств

За чотири місяці цього року зафіксували 126 підліткових суїцидів або спроб самогубств

Укрінформ
Правоохоронці зафіксували за 4 місяці 2021 року 126 підліткових суїцидів або спроб самогубств.

Про такі дані від Нацполіції поінформувала Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Людмила Денісова, передає Укрінформ.

«Статистика щодо випадків загибелі дітей та підлітків з цієї причини невтішна. Так, за інформацією Національної поліції, за 2020 рік в України зафіксовано 123 випадки підліткових самогубств, водночас за чотири місяці поточного року кількість суїцидів або спроб становить вже 126 випадків», - поінформувала Денісова.

За її словами, причини і обставини спроб самогубств, які часто закінчуються летально, в кожному випадку різні: сварки з батьками, доведення дітей до самогубства через соцмережі, булінг – знущання та цькування з боку однокласників, або інших учасників освітнього процесу, нерозділене кохання, розлучення батьків тощо.

Вона згадала про один з таких випадків, коли у Львові через сварку з батьком випала з вікна 11-річна дівчина. Денісова зазначила, що направила акт реагування до мера Львова з вимогою щодо повного та об’єктивного з’ясування ситуації та вжиття заходів щодо захисту прав дитини, зокрема надання їй медичної та психологічної допомоги.

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«У зв’язку з зазначеним, закликаю центральні органи виконавчої влади: Міністерство соціальної політики, Міністерство освіти і науки, Міністерство охорони здоров’я, органи Національної поліції об’єднати свої зусилля щодо вжиття заходів, спрямованих на попередження трагічних випадків та раннє виявлення сімей в складних життєвих обставинах», - поінформувала український омбудсман.

Також Денісова звернулася до керівників органів опіки та піклування, соцслужб з вимогою більш відповідально ставитись до виконання своїх повноважень із захисту прав дітей, бо це може врятувати здоров’я та життя дитини.

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Як повідомлялося, 17 травня працівники поліції Київської області відкрили кримінальне провадження щодо інциденту за участі неповнолітнього, який стрибнув з мосту у столиці. Згодом юнак помер у лікарні.

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