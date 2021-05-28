За чотири місяці цього року зафіксували 126 підліткових суїцидів або спроб самогубств

Правоохоронці зафіксували за 4 місяці 2021 року 126 підліткових суїцидів або спроб самогубств.

Про такі дані від Нацполіції поінформувала Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Людмила Денісова, передає Укрінформ.

«Статистика щодо випадків загибелі дітей та підлітків з цієї причини невтішна. Так, за інформацією Національної поліції, за 2020 рік в України зафіксовано 123 випадки підліткових самогубств, водночас за чотири місяці поточного року кількість суїцидів або спроб становить вже 126 випадків», - поінформувала Денісова.

За її словами, причини і обставини спроб самогубств, які часто закінчуються летально, в кожному випадку різні: сварки з батьками, доведення дітей до самогубства через соцмережі, булінг – знущання та цькування з боку однокласників, або інших учасників освітнього процесу, нерозділене кохання, розлучення батьків тощо.

Вона згадала про один з таких випадків, коли у Львові через сварку з батьком випала з вікна 11-річна дівчина. Денісова зазначила, що направила акт реагування до мера Львова з вимогою щодо повного та об’єктивного з’ясування ситуації та вжиття заходів щодо захисту прав дитини, зокрема надання їй медичної та психологічної допомоги.

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«У зв’язку з зазначеним, закликаю центральні органи виконавчої влади: Міністерство соціальної політики, Міністерство освіти і науки, Міністерство охорони здоров’я, органи Національної поліції об’єднати свої зусилля щодо вжиття заходів, спрямованих на попередження трагічних випадків та раннє виявлення сімей в складних життєвих обставинах», - поінформувала український омбудсман.

Також Денісова звернулася до керівників органів опіки та піклування, соцслужб з вимогою більш відповідально ставитись до виконання своїх повноважень із захисту прав дітей, бо це може врятувати здоров’я та життя дитини.

Як повідомлялося, 17 травня працівники поліції Київської області відкрили кримінальне провадження щодо інциденту за участі неповнолітнього, який стрибнув з мосту у столиці. Згодом юнак помер у лікарні.