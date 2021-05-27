«Зради немає»: фахівці пояснили, чому Україна опинилася в ТОП-5 рейтингу Facebook про фейки

П'яте місце України в рейтингу найбільших у світі осередків дезінформації від Facebook означає визнання світом реальної небезпеки для України, а також те, що наша країна перебуває на передньому краї війни з російською дезінформацією, яку цього року, фактично, оголосив світ.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Центр стратегічних комунікацій та інформбезпеки.

"Що означає п'яте місце України у рейтингу найбільших у світі осередків дезінформації від Facebook? Що наше інформаційне поле заміноване. Ким? По-перше, Росією, яку визнано найбільшим дезінформатором у світі. По-друге, її агентами всередині України, з якою Росія веде війну на всіх фронтах. По-третє, власним піар-ринком, який джинсує, випасає ботів і не цікавиться походженням грошей, що робить Україну ще вразливішою для гібридної агресії", — йдеться у повідомленні.

У Центрі також наголосили, що Україна — "на передньому краї війни з російською дезінформацією, яку цього року, фактично, оголосив світ". "Саме тут, на наших внутрішніх справах і зовнішньому іміджі, головний дезінформатор світу відпрацьовує свої атаки", — зазначається також у повідомленні.

При цьому в Центрі стратегічних комунікацій та інформбезпеки зауважують, що "все це робить нашу боротьбу не лише найбільш відповідальною, але й найважчою. Тому маємо максимально об'єднувати зусилля як всередині країни, так і з партнерами зовні".

"Тобто зради немає, є визнання світом реальної ситуації і розуміння реальної небезпеки для України. А це дозволяє напрацьовувати насправді ефективну спільну відповідь на зухвалу російську агресію. До цього готова Україна — у нас ледь не найбільше експертизи і досвідчених бійців інформаційного фронту. До цього готовий світ, що побачив масштаб проблеми. Отже, зберігаємо спокій і працюємо далі", — підсумували в Центрі стратегічних комунікацій та інформбезпеки.

Як повідомлялося, компанія Facebook у своєму звіті назвала Росію, Іран, М'янму, США і Україну ініціаторами більшості операцій з дезінформації як всередині країни, так і за кордоном. У соцмережі заявили, що з 2017 року виявили кампанії з дезінформації в більш ніж 50 країнах. У звіті йдеться про 150 операцій з дезінформації. Згідно з аналізом, Росія була найбільшим постачальником дезінформації: за чотири роки там виявили 27 операцій з впливу. На другому місці у списку — Іран з 23-ма такими операціями.

Країнами, які найчастіше зазнавали іноземних операцій з дезінформації, були США, Україна, Велика Британія, Лівія і Судан.