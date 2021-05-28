Подорожуємо за кордон з дітьми: що варто знати

Не забудьте, що для таких поїздок потрібна згода того з батьків, хто лишається вдома

З настанням літа багато чимало родин планують відпочинок з дітьми на морі як в Україні, так і за кордоном. Але якщо для внутрішнього відпочинку в поїздку досить взяти паспорт і свідоцтво про народження дитини, то з подорожами за межі держави дещо складніше.

Укрінформ вирішили нагадати вам, які юридичні підстави й які документи потрібно мати для виїзду дитини за кордон.

Насамперед треба знати, що Конституція України гарантує кожному, хто на законних підставах перебуває на території України, свободу пересування, вільний вибір місця проживання, право вільно залишати територію України, за винятком обмежень, які встановлюються законом.

Які документи потрібні для подорожі за кордон?

На сьогодні діти, як і дорослі, подорожують світом з паспортом громадянина України для виїзду за кордон. До речі, строк дії паспорта, який оформлюється дитині до 16 років, у тому числі новонародженій, становить чотири роки, а після досягнення 16 -річчя – 10 років.

У деякі країни (Туреччина, Грузія) громадяни України, у тому числі діти, які досягли 14 років, можуть подорожувати, використовуючи паспорт громадянина України, що містить безконтактний електронний носій (ID-картка).

Фото: ДПСУ

Окрім того, відповідно до статті 313 Цивільного кодексу України, особа, яка досягла 16 років, має право на вільний самостійний виїзд за межі України. Тобто після досягнення сином чи дочкою згаданого вже нема потреби просити дозволу другого з батьків, щоб виїхати з дитиною за кордон.

Якщо батьки подорожують разом з дитиною, то з собою потрібно взяти:

*біометричний закордонний паспорт (з відкритою візою для подорожі в країни які потребують додатково відкриття візи);

*страховку на час поїздки.

Якщо дитина подорожує з батьком або матір’ю, які не живуть в шлюбі, або з уповноваженим одного з батьків, то виїзд за кордон здійснюється за нотаріально посвідченою згодою другого з батьків із зазначенням у ній держави прямування та часу перебування там — це за умови, якщо другий з батьків фізично відсутній у пункті пропуску.

Пандемія коронавірусу COVID-19 внесла свої корективи в обов’язки й права подорожуючих - держави світу впроваджують нові правила в’їзду. Так, у більшості з них при перетині кордону у мандрівників запитують медичну довідку міжнародного зразка, яка засвідчує, що тест на COVID-19 є негативним.

Наразі, за інформацією Міністерства закордонних справ, для в’їзду українців відкриті з певними обмеженнями або без них 107 країн.

З повним списком відкритих країн можна ознайомитися тут https://bit.ly/2LMWAlZ

Як здійснюється виїзд дітей?

Відповідно до п. 4 «Правил перетинання державного кордону громадянами України», затверджених постановою Кабінету міністрів України від 27.01.95 № 57 (у редакції постанови Кабінету міністрів України від 25.08.2010р. № 724), виїзд з України громадян, які не досягли 16-річного віку, в супроводі одного з батьків або інших осіб, уповноважених одним з батьків за нотаріально посвідченою згодою, здійснюється:

Фото: Depositphotos

За нотаріально посвідченою згодою другого з батьків із зазначенням у ній держави прямування та відповідного часового проміжку перебування у цій державі, якщо другий з батьків відсутній у пункті пропуску.

Без нотаріально посвідченої згоди другого з батьків, якщо:

*другий з батьків є іноземцем або особою без громадянства, що підтверджується записом про батька у свідоцтві про народження дитини, та який (яка) відсутній у пункті пропуску;

*у паспорті громадянина України для виїзду за кордон, з яким перетинає державний кордон громадянин, який не досяг 16-річного віку, або проїзному документі дитини є запис про вибуття на постійне місце проживання за межі України чи відмітка про взяття на постійний консульський облік у дипломатичному представництві або консульській установі України за кордоном;

*а також у разі пред'явлення документів або їх нотаріально засвідчених копій:

свідоцтва про смерть другого з батьків;

рішення суду про позбавлення батьківських прав другого з батьків;

рішення суду про визнання другого з батьків безвісно відсутнім;

рішення суду про визнання другого з батьків недієздатним;

рішення суду про надання дозволу на виїзд з України громадянину, який не досяг 16-річного віку, без згоди та супроводу другого з батьків;

довідки про народження дитини, виданої відділом реєстрації актів цивільного стану, із зазначенням підстав внесення відомостей про батька відповідно до частини першої статті 135 Сімейного кодексу України (під час виїзду дитини за кордон у супроводі одинокої матері);

довідки про наявність заборгованості із сплати аліментів, сукупний розмір якої перевищує суму відповідних платежів за чотири місяці, виданої органом державної виконавчої служби, приватним виконавцем;

свідоцтва про народження дитини, виданого компетентним органом іноземної держави, що не містить відомостей про батька дитини, легалізованого або засвідченого апостилем, а також без будь-якого додаткового засвідчення у випадках, передбачених міжнародним договором України;

Без нотаріально посвідченої згоди другого з батьків у разі тимчасового виїзду з України на строк до одного місяця під час пред'явлення рішення суду або органу опіки та піклування (районної, районної у м. Києві та Севастополі держадміністрацій, виконавчого органу міської, районної у місті (у разі його утворення), сільської, селищної ради об'єднаної територіальної громади) або їх копій, засвідчених нотаріально чи органом, який їх видав, у якому визначено (підтверджено) місце проживання дитини з одним із батьків, який має намір виїзду з дитиною або який уповноважив на це нотаріально посвідченою згодою інших осіб;

Фото: ДПСУ

Без нотаріально посвідченої згоди другого з батьків у разі тимчасового виїзду з України на строк до одного місяця та більше дитини з інвалідністю, дитини, яка хворіє на захворювання, передбачені частиною п'ятою статті 157 Сімейного кодексу України, під час пред'явлення таких документів або їх копій, засвідчених нотаріально чи органом, який їх видав:

*довідки, виданої органом державної виконавчої служби, приватним виконавцем, про наявність заборгованості із сплати аліментів (у разі коли сукупний розмір заборгованості перевищує суму відповідних платежів за три місяці);

*документа, виданого лікарсько-консультативною комісією лікувально-профілактичного закладу, в порядку та за формою, встановленими МОЗ (у разі коли сума заборгованості по аліментах становить понад три місяці, але не більше чотирьох місяців).

Виїзд з України громадян, які не досягли 16-річного віку, в супроводі осіб, які уповноважені обома батьками, здійснюється за нотаріально посвідченою згодою обох батьків із зазначенням держави прямування та відповідного часового проміжку перебування у цій державі.

Як оформляється нотаріальна згода?

Для оформлення нотаріальної згоди батьку (матері), у випадку виїзду дитини до 16 років з уповноваженою особою – обом батькам, потрібно надати нотаріусу оригінали паспортів, реєстраційних номерів облікових карток платників податків та свідоцтва про народження дитини.

Така згода, по суті, є запобіжником незаконному вивезенню дитини за межі України і оформляється у вигляді заяви, на якій справжність підпису батьків засвідчується нотаріально.

Коли не потрібна згода одного з батьків?

Згода другого з батьків на виїзд дитини відповідного віку не потрібна у разі пред’явлення одного з таких документів або їх нотаріально засвідчених копій:

*свідоцтва про смерть другого з батьків;

*рішення суду про позбавлення батьківських прав другого з батьків, визнання його безвісно відсутнім або недієздатним;

*рішення суду про надання дозволу на виїзд з України громадянину, який не досяг 16-річного віку, без згоди та супроводу другого з батьків;

*довідки про народження дитини, виданої відділом реєстрації актів цивільного стану, із зазначенням підстав невнесення відомостей про батька (під час виїзду дитини за кордон у супроводі одинокої матері);

*довідки про наявність заборгованості із сплати аліментів, сукупний розмір якої перевищує суму відповідних платежів за чотири місяці, виданої органом державної виконавчої служби або приватним нотаріусом.

Коли рішення про виїзд дитини може прийняти один з батьків?

Один із батьків дитини самостійно вирішує питання щодо її тимчасового виїзду за межі України, якщо:

*рішенням суду визначено або висновком органів опіки та піклування підтверджено місце проживання дитини разом з ним;

*щодо до нього не застосовуються заходи примусового виконання рішення про встановлення побачення з дитиною та про усунення перешкод у побаченні з нею;

*строк поїздки не перевищує одного місяця;

*мета поїздки: лікування, навчання, участь дитини в дитячих змаганнях, фестивалях, наукових виставках, учнівських олімпіадах та конкурсах, оздоровлення та відпочинок дитини за кордоном, у тому числі у складі організованої групи дітей тощо;

*інформування іншого з батьків, який не ухиляється та належно виконує батьківські обов’язки (якщо відомо місце проживання), шляхом надсилання рекомендованого листа про тимчасовий виїзд дитини за межі України, із зазначенням мети виїзду, держави прямування та відповідного часового проміжку перебування у цій державі.

За матеріалами з офіційних джерел, Укрінформу та інших ЗМІ (1,2,3,4,5,)

Фото з відкритих джерел