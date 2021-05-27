В Офісі Президента назвали лідерів «Великого будівництва»

Дніпро та Дніпропетровська область є серед лідерів із залучення інвестицій та реалізації програми "Велике будівництво".

Про це розповів заступник керівника Офісу Президента Кирило Тимошенко на міжнародному інвестиційному форумі "UkraineInvest Talks Dnipro", повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Дніпро, Дніпропетровщина є лідером за інвестиціями і також лідером із програми "Велике будівництво". Дніпропетровщина - один із лідерів серед областей, яка дійсно швидко і якісно будує", - зазначив він.

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Тимошенко переконаний, що першими двома завданнями держави для залучення інвестицій є створення економічних, податкових умов та забезпечення якісною інфраструктурою.

У цьому контексті заступник керівника ОП нагадав, що цьогоріч в Україні у рамках "Великого будівництва" планується побудувати та відремонтувати 4,5 тис. км автодоріг.

Як повідомляв Укрінформ, за даними опублікованого 20 травня дослідження соціологічної групи "Рейтинг ", серед запропонованих ініціатив Президента Володимира Зеленського найкращою українці назвали саме «Велике будівництво»: на «відмінно» та «добре» її оцінили 42% опитаних.