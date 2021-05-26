На посаду голови Нацслужби здоров'я оголосили повторний конкурс

Кабінет Міністрів оголосив повторний конкурс на посаду очільника Національної служби здоров'я.

Як передає Укрінформ, про це у Фейсбуці повідомив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко.

"Запрошую кандидатів до участі в конкурсі. Відповідне розпорядження "Про оголошення повторного конкурсу на зайняття посади голови Національної служби здоров’я" прийнято сьогодні на засіданні Кабінету Міністрів України", - написав очільник МОЗ.

Він уточнив, що прийом документів на участь у конкурсі розпочинається 27 травня і триватиме до 2 червня. "Це важливо і стосується кожного, адже НСЗУ - це ключовий елемент в нашій системі охорони здоров’я. Тому, переконаний, що його очолити може лише професіонал, який працюватиме на результат та вболіває за медицину так само, як і наші медичні працівники, які під час пандемії показали, наскільки згуртовані та віддані своїй справі", - додав Ляшко.

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Згідно з умовами конкурсу, які додаються до розпорядження, голова НСЗУ обирається на 5 років з правом повторного призначення без обов’язкового проведення конкурсу на ще один строк. Кандидат повинен мати загальний стаж роботи не менше 7 років, з них 3 роки - на посадах державної служби категорії “А” чи “Б” або на посадах не нижче керівників структурних підрозділів в органах місцевого самоврядування чи досвід роботи на керівних посадах у сфері охорони здоров’я.

Тестування заплановане на 9:00 8 червня, після чого кандидати на посаду мають пройти співбесіду.

Як повідомлялося, у січні 2020 року був проведений конкурс на посаду голови Національної служби здоров'я, фіналістами конкурсного відбору стали тодішні т. в. о. НСЗУ Оксана Мовчан, заступник голови НСЗУ Наталія Рябцева, голова одного з департаментів Нацслужби Андрій Віленський. Після співбесіди з Комісією з питань вищого корпусу державної служби вони мали пройти співбесіду з міністром охорони здоров'я.

20 травня 2020 року тодішній міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив, що відхилив усі кандидатури на посаду голови НСЗУ.

22 травня минулого року Кабінет Міністрів оголосив новий конкурс на посаду голови НСЗУ. Термін подачі документів тривав до 27 травня. На початку червня в режимі онлайн на платформі ZOOM відбулися співбесіди Степанова з 9 кандидатами на посаду голови НСЗУ, але очільника установи так і не було обрано.