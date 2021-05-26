В Україну сьогодні прибуде 500 тисяч доз вакцини CoronaVac - «Лекхім»

У середу, 26 травня, до України прибуде четверта партія вакцини CoronaVac китайського виробника Sinovac Biotech у кількості 500 тис. доз.

Про це Укрінформу повідомили у пресслужбі групи компаній "Лекхім".

"Група компаній "Лекхім", яка є офіційним та ексклюзивним постачальником вакцини компанії Sinovac Biotech в Україні, 26 травня здійснює поставку четвертої партії (500 тис. доз) вакцини CoronaVac для профілактики COVID-19 (виробництва Sinovac Biotech) в Україну", - повідомляє "Лекхім".

Літак з партією вакцини має приземлитися в аеропорту "Бориспіль" о 20:15. У компанії наголошують, що це буде передостання партія вакцини CoronaVac, яка постачається до України за державним контрактом.

Як повідомлялося, 26 травня до України також доставили 117 тисяч доз Pfizer. Загалом ця партія налічує 167 тисяч доз, 50 тисяч очікуються до кінця тижня. Агенція Crown Agents, яка бере участь у закупівлях медпрепаратів, запевняє, що поставки в Україну вакцини від коронавірусу виробництва Pfizer, закупленої державним коштом, відбуватимуться на регулярній основі.

Вакцинація від COVID-19 розпочалася в Україні 24 лютого 2021 року. За інформацією МОЗ, Україна законтрактувала і до кінця 2021 року має отримати 42 млн доз вакцин - 20 млн доз вакцин Pfizer, 2 млн доз AstraZeneca, 10 млн NovaVax та 1,9 млн доз Sinovac/CoronaVac. А також 8 млн доз вакцин від глобальної ініціативи COVAX.

Раніше, 23 лютого, Україна отримала 500 тис. доз вакцини CoviShield виробництва індійського Інституту сироватки крові за державними контрактами. 25 березня в Україну було доставлено 215 тис. доз вакцини CoronaVac китайського виробника Sinovac Biotech. 16 квітня Україна в межах глобальної ініціативи COVAX отримала 117 тис. доз вакцини Pfizer, 23 квітня - 367 200 доз вакцини AstraZeneca-SkBio, яка вироблена SK Bioscience у Південній Кореї.

1 травня МОЗ повідомило про домовленість про постачання ще 10 млн доз вакцин Pfizer за державними контрактами. 9 травня Україна отримала 500 тис. доз вакцини CoronaVac. 18 травня в межах COVAX в Україну доставлено 122 850 доз вакцини Comirnaty від Pfizer-BioNTech. До кінця травня в межах COVAX очікується постачання вакцини AstraZeneca в розмірі 1 млн 300 доз, а до кінця червня - 950 тис. доз від Pfizer.