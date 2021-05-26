В Україні запровадили моніторинг безбар’єрності об’єктів та послуг

На засіданні уряду затвердили Порядок проведення моніторингу та оцінки ступеня безбар’єрності об’єктів фізичного оточення і послуг для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп.

Про це повідомив міністр розвитку громад та територій України Олексій Чернишов, інформує пресслужба Мінрегіону.

«Об’єктивний моніторинг реального стану речей – це один з важливих елементів усунення фізичних бар’єрів у нашій державі. Затверджений урядом порядок допоможе вчасно виявляти недоліки у процесі розбудови безперешкодного середовища, оцінювати ступінь безбар’єрності тих чи інших об’єктів. Це надважливо, адже йдеться про створення безбар’єрного простору в наших регіонах для кожного, зокрема, й для людей з інвалідністю, літніх людей, батьків з дитячими візочками», – наголосив Чернишов.

Згідно з постановою, моніторинг ступеня безбар’єрності проводитиметься щорічно. Мінрегіон визначатиме до 1 червня типи об’єктів, що підлягають оцінці, та розміщуватиме цю інформацію на офіційному вебсайті Міністерства.

Проводитимуть обстеження та оцінку ступеня безбар’єрності структурні підрозділи з питань містобудування та архітектури обласних, Київської та Севастопольської міських держадміністрацій, місцеві органи з питань містобудування та архітектури, управителі об’єктів. До участі в оцінці ступеня безбар’єрності можуть залучатися представники громадськості.

За результатами моніторингу Мінрегіон формуватиме рейтинг обласних, Київської та Севастопольської міських держадміністрацій.

Як повідомлялося, Мінрегіон розробляє план заходів з реалізації Нацстратегії безбар’єрності в Україні на 2021-2022 роки, роботу координує міністр розвитку громад та територій України Олексій Чернишов.

Національна стратегія зі створення безбар’єрного простору в Україні була розроблена за ініціативи першої леді Олени Зеленської та на виконання Указу Президента України від 3 грудня 2020 року «Про забезпечення створення безбар’єрного простору в Україні».