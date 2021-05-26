Moneyveo взяла участь у Куражі, виручені кошти передала онкохворим дітям

Компанія Moneyveo взяла участь у масштабному благодійному ярмарку-барахолці непромислових товарів – “Кураж SPRINGTIME: MAY”, а виручені кошти передала онкохворим дітям.

Організатори ярмарку під одним дахом павільйону ВДНГ зібрали локальний український бізнес: від дизайнерів одягу, музикантів, фотографів, художників до представників фуд-індустрії – задля творення добрих справ, презентації брендів та їхньої продукції і приємного відпочинку.

Щороку проєкт “Кураж” збирає добровільні внески учасників на різні благодійні цілі: закупівлю медичного обладнання для лікарень, допомогу людям пенсійного і похилого віку, лікарям у боротьбі з COVID-19 тощо. Зокрема, цього року частина виручених коштів піде на заміну швейного обладнання у Київському фаховому коледжі прикладних наук. Варто зазначити, що ком'юніті “Куражу” постійно оновлюється. Серед учасників з'являються й великі соціально відповідальні компанії, які готові підтримати такі благодійні ініціативи.

До заходу долучилася і фінтех-компанія Moneyveo, лідер небанківського онлайн-кредитування України. На ярмарку її співробітники представили власну хенд-мейд продукцію та інші речі: ароматизовані свічки, мило ручної роботи, сувеніри, екосумки, підвіски, рамки для фотографій, прикраси, картини з бісеру, іграшки та футболки тощо. Виручені від участі у “Куражі” кошти Манівео передала до центру онкохворих дітей “Дача”. Нині там триває будівництво нового корпусу для перебування сімей з пацієнтами під час їхнього лікування. Компанія здійснює щомісячний благодійний платіж на різні потреби закладу, починаючи з 2018 року.

“Наша команда охоче підтримує благодійні заходи локального і національного масштабу. Тому ми з радістю підключилися до «Куражу», крутого столичного маркетплейсу, де бренди не лише можуть продати власні товари, але й направити кошти на благодійність. Готуючись до заходу, ми організували майстер-класи для наших колег, де вони мали змогу власноруч виготовити оригінальні вироби для ярмарку. Виручені кошти передали для центру онкохворих дітей у Києві. Подібні ініціативи потрібні суспільству, тому ми плануємо брати в них участь і надалі”, – прокоментував комерційний директор Moneyveo Максим Параска.

Участь у КСВ-заходах для компанії – вже стала аксіомою. Усі проєкти Moneyveo покликані вирішити актуальні проблеми сьогодення і допомогти людям якнайкраще з ними впоратися. Так, минулого року компанія активно підтримувала медиків у боротьбі з коронакризою, зокрема виділила кошти на закупівлю медобладнання для лікарень та медичних центрів. До того ж організація в рамках карантинних заходів запровадила обов’язкову програму страхування від COVID-19 для своїх працівників.

Moneyveo надає адресну підтримку українським військовим, на постійній основі допомагає реабілітаційними центрами з відновлення здоров’я ветеранів АТО/ООС.

Іще Манівео – одна з небагатьох компаній на ринку, яка постійно запускає безліч цікавих освітніх ініціатив: впроваджує комплексні програми бізнес-навчання для студентів та молоді, а найкращих слухачів – нагороджує грошовими бонусами. Звичайних українців – залучає підвищувати фінансову та цифрову грамотність задля росту їхньої обізнаності у користуванні фінансовими продуктами тощо. КСВ-активності Moneyveo покликані вирішити важливі соціальні завдання, кінцевою метою яких є покращення добробуту нації.

Фото: Moneyveo