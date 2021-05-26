Спецрейс із українцями з сектора Газа сьогодні прибуде до «Борисполя»

Українці з сектора Газа сьогодні прибудуть спецрейсом з Каїра до аеропорту «Бориспіль». Укрзалізниця допоможе евакуйованим громадянам.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресцентр Укрзалізниці.

Понад 100 українців та членів їхніх родин, які прибудуть рейсом із сектора Газу, будуть доставлені двома поїздами Kyiv Boryspil Express до Центрального залізничного вокзалу, для них створені комфортні умови відпочинку й очікування.

Надалі евакуйовані українці залізничним транспортом будуть доправлені до місць призначення по всій території України.

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«Укрзалізниця завжди готова допомогти своїм громадянам. Так, минулої весни, під час першої хвилі коронавірусної інфекції, ми евакуйовували українців з Польщі. Зараз знову потрібна допомога нашим співгромадянам. Тож оперативно опрацьовуємо логістику для швидкого перевезення та забезпечимо всім громадянам належні умови під час очікування свого рейсу. Ми простежимо, щоб ця мандрівка завершилась для наших громадян максимально спокійно та швидко, і зичимо всім мирного неба», — заявив в.о. голови правління АТ «Укрзалізниця» Іван Юрик.

Ці пасажири не платитимуть за проїзд. Для відшкодування вартості проїзних документів Укрзалізниця отримає компенсацію з резервного фонду держбюджету, зауважили в Укрзалізниці.

Як повідомляв Укрінформ, за даними Міністерства закордонних справ, близько 140 українців, які перебувають у секторі Газа, виявили бажання повернутися на Батьківщину.

7 травня після завершення молитви на Храмовій горі в Єрусалимі палестинці закидали камінням ізраїльських силовиків. Ті застосували гумові кулі, світлошумові гранати та сльозогінний газ.

Після цього бойовики організації ХАМАС, яка контролює сектор Газа, завдали масованого ракетного удару по Ізраїлю. Повідомлялося про 10 загиблих унаслідок обстрілу.

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Ізраїльські військово-повітряні сили завдали у відповідь авіаударів по цілях у секторі Газа.

За оцінкою ВООЗ, у секторі Газа загинули 222 особи, ще 6046 дістали травми.

Ізраїль і ХАМАС 20 травня домовилися про припинення вогню у ніч проти 21 травня.