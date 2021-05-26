Позов «Алтаюру» до НАЗК: суд відмовив у стягненні мільйона з держбюджету

Господарський суд міста Києва відмовив ТОВ «Алтаюр» у стягненні 1 млн грн із державного бюджету.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Національного агентства з питань запобігання корупції.

«Господарський суд міста Києва відмовив ТОВ «Алтаюр» у задоволенні чергового позову до НАЗК (справа № 910/1530/21)», - ідеться в повідомленні.

Так, ТОВ «Алтаюр» звернулося до суду щодо начебто порушення права на повагу та ділову репутацію через інформацію, вказану в інтерв’ю голови НАЗК Олександра Новікова. Компанія оцінила завдану шкоду в 1 млн грн.

«Завдяки відмові суду в задоволенні позову ці кошти залишаться в державному бюджеті», - сказано в повідомленні.

Як повідомляв Укрінформ, 9 березня у НАЗК повідомили, що Господарський суд міста Києва частково задовольнив позов ТОВ «Алтаюр» до Національного агентства з питань запобігання корупції, зобов'язавши останнє сплатити компанії близько 7 млн гривень.

Читайте також: Ексвласники серверів Реєстру декларацій програли суд проти НАЗК

27 жовтня Конституційний Суд ухвалив рішення за поданням депутатів із фракції ОПЗЖ, скасувавши кримінальну відповідальність за недостовірне декларування суддів, чиновників і депутатів, а також позбавив НАЗК багатьох повноважень.

4 листопада із повідомлень у ЗМІ стало відомо, що ТОВ «Алтаюр», яке володіє серверами для реєстру е-декларацій, начебто звернулось до Окружного адмінсуду Києва з вимогою припинити зберігання декларацій. Адвокат «Алтаюру» посилається на резонансне рішення КС від 27 жовтня , який скасував статтю закону, за якою Нацагентство з питань запобігання корупції має, серед іншого, зберігати та оприлюднювати декларації.

НАЗК орендувало сервери для реєстру в ТОВ «Алтаюр» з 2017 року. На початку 2020 року Нацагентство не продовжило договір з ТОВ, запідозривши завищенні ціни оренди. Національне антикорупційне бюро почало розслідування, а сервери згодом арештували.

19 травня 2020 року «Алтаюр» виступило із заявою про погрози і тиск з боку працівників НАЗК. Компанія заперечила будь-які порушення законодавства у своїх діях.

Компанія «Алтаюр» надавала свої сервери і обладнання для функціонування реєстру з моменту його запуску.