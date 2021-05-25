Поліція цьогоріч повернула додому понад 5,1 тисячі дітей

Працівники поліції у нинішньому році повернули додому 5 122 дитини.

Про це інформує Національна поліція у Телеграмі, передає Укрінформ.

“Сьогодні відзначають Міжнародний день безвісти зниклих дітей. Наші поліцейські розшукують кожну загублену дитину, аби вона повернулася до рідних та близьких. У 2021 році правоохоронці повернули додому 5 122 дитини”, - йдеться у повідомленні.

Правоохоронці радять громадянам одразу звертатися до поліції, якщо їх дитина загубилася.

Як повідомляв Укрінформ, 25 травня – Міжнародний день зниклих безвісти дітей.