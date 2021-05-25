Держприкордонслужбі надали повний доступ до реєстру судових рішень

Вища рада правосуддя доповнила перелік користувачів, яким надано дозвіл на повний доступ до Єдиного державного реєстру судових рішень, і включила до нього Державну прикордонну службу України.

Як передає Укрінформ, про це інформують у ВРП.

«Вища рада правосуддя вирішила внести зміни до Порядку ведення Єдиного державного реєстру судових рішень та включити Державну прикордонну службу України до переліку державних органів, яким надано дозвіл на повний доступ до інформаційних ресурсів Реєстру», - ідеться в повідомленні.

У ВРП інформують, що 30 грудня 2020 року до ВРП надійшло звернення Адміністрації Державної прикордонної служби України із проханням розглянути питання про включення уповноважених осіб Держприкордонслужби до переліку авторизованих користувачів, яким надано повний доступ до інформаційних ресурсів Реєстру з метою отримання та обробки інформації, що формується в процесі їх оперативної службової діяльності.

Зокрема, це стосується встановлення повторності вчинення кримінального (адміністративного) правопорушення, залучення рішень суду до позовної роботи, матеріалів оперативно-розшукових справ.

«Згідно з пунктом 40 частини першої статті 20 Закону України «Про Державну прикордонну службу України» органам, підрозділам, військовослужбовцям, а також працівникам Держприкордонслужби, які відповідно до їх службових обов’язків можуть залучатися до оперативно-службової діяльності для виконання покладених на Держприкордонслужбу завдань, надається право, зокрема, одержувати в установленому законом порядку за письмовими запитами керівників підрозділів з оперативно-розшукової роботи чи розвідувального органу відомості з автоматизованих інформаційних і довідкових систем та банків даних, створюваних Верховним Судом, Офісом Генерального прокурора, Національним банком України, Антимонопольним комітетом України, Фондом державного майна України, міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування України», - ідеться в повідомленні.

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Таким чином, ВРП вирішила затвердити Зміни до Порядку ведення Єдиного державного реєстру судових рішень, включити Державну прикордонну службу України до переліку державних органів, яким надано дозвіл на повний доступ до інформаційних ресурсів Реєстру для виконання покладених на Службу завдань.

У ВРП нагадують, що порядок ведення Єдиного державного реєстру судових рішень затверджується ВРП, його адміністратором є державне підприємство «Інформаційні судові системи», а Державна судова адміністрація України, як держатель Реєстру, вживає організаційних заходів, пов'язаних із забезпеченням його ведення.

Фото: Держприкордонслужба