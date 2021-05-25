КСУ поставив крапку у справі про карантин вихідного дня

Конституційний Суд України сьогодні закрив провадження у справі щодо відповідності Основному закону постанови уряду про запровадження "карантину вихідного дня".

Як передає Укрінформ, відповідна інформація оприлюднена на сайті суду в розділі “результати розгляду справ”.

“Постановлено Ухвалу Великої палати Конституційного Суду України про закриття конституційного провадження у справі”, - інформують у суді.

Як повідомляв Укрінформ, у листопаді 2020 року до КС надійшло подання 48 народних депутатів щодо конституційності положень підпункту 17 пункту 10 постанови КМУ "Про встановлення карантину та запровадження посилених протиепідемічних заходів на території зі значним поширенням гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2" від 22 липня 2020 року № 641 зі змінами.

Автори клопотання вважали, що окремі положення вказаної постанови не відповідають низці норм Основного Закону, а також зазначають, що порушені у конституційному поданні питання мають особливе суспільне та економічне значення, оскільки стосуються, в тому числі, й життя і здоров'я громадян.

Подання направив народний депутат від партії "Слуга народу" Олександр Дубінський.

28 серпня 2020 року КС визнав неконституційними окремі положення урядової постанови №392, якою навесні було запроваджено карантин, а також закону "Про Державний бюджет України на 2020 рік“, яким було обмежено на рівні 47 тис. грн розмір зарплат держслужбовців і суддів на період карантину.