Дослідження української COVID-вакцини можуть провести у Польщі

Інститут біології клітини НАН України, який розробляє вакцину проти коронавірусу, домовляється про проведення доклінічних досліджень у Польщі, оскільки в Україні поки що немає медичної лабораторії відповідного рівня.

Про це в інтерв’ю Укрінформу розповів директор Інституту біології клітини НАН України академік Андрій Сибірний.

Держава у 2020 році виділила Інституту біології клітини НАН грант у розмірі 10 млн грн, розрахований на півтора року, на розробку цієї вакцини. Науковці вже пройшли початкові етапи у її створенні, і постало питання досліджень.

«За умовами гранту, до 31 грудня ми маємо завершити доклінічні випробування на мишах... Але річ у тім, що в цілій країні немає жодної лабораторії, яка би вирощувала сам коронавірус. Гроші на сучасну лабораторію уряд вже виділив, але коли вона в Україні буде, невідомо. А ми вже з осені хочемо починати дослідження, тому я домовився в Польщі - іншого варіанту нема», - сказав Сибірний.

За його словами, львівські науковці планують провести дослідження у Центрі вакцинології Гданського університету. Зараз наукові інституції співпрацюють на основі домовленостей між вченими, а коли постане питання фінансування досліджень, будуть залучені уряди обох країн.

Сибірний наголошує, що випробування вакцини проходить у кілька етапів. По-перше, на трансгенних мишах, які мають клітини людини. Таких експонатів Україна поки що не має, але Прем’єр-міністр Денис Шмигаль запевнив, що їх придбають за кордоном. Далі вакцину слід буде випробувати на хом’яках чи кроликах. І останній етап перед тим, як вводити препарат людям, – дослідження на людиноподібних мавпах. Таких тварин немає ні в Україні, ні в Польщі, вони дуже дорогі. Тому це до клінічне випробовування зроблять на замовлення, ймовірно, у США.

За словами академіка, якщо будуть хороші результати дослідів, то виробництво вакцини для більш масштабних досліджень на людиноподібних мавпах і добровольцях можна буде запустити вже наступного року. Як зазначив академік Сибірний, він клопотатиме, щоб воно проводилося на Львівщині, оскільки "має бути безпосередній контакт науки і дослідного виробництва".

Як повідомлялося, над розробкою вакцини проти коронавірусу в Україні працює три наукові групи. Зоукрема, Український фонд досліджень профінансував за конкурсною основою розробку двох вакцин: над однією працює Інститут біології клітини у Львові, який очолює академік Андрій Сибірний, над другою - Інститут біохімії ім. Палладіна, який очолює академік Сергій Комісаренко. Третій проєкт, керівником якого є Микола Співак, фінансує медична фірма «Діапроф-Мед».