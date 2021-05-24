МОЗ домовляється з виробниками, щоб отримати більше вакцин улітку

Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко розпочав перемовини з виробниками про перенесення постачань вакцин від COVID-19 з 4 кварталу на літо.

Як передає Укрінформ, про це він сказав в інтерв'ю виданню "Лівий берег".

"Мої перші кроки на посаді, які я вже почав робити – переглянув всі контракти і постачання вакцин. І закупівельні організації зараз ще підготують аналітику, що і коли буде поставлено в Україну. Також я вже розпочав процес перемовин про перенесення постачань із четвертого кварталу 2021 року на літні місяці. Плюс ведуться перемовини з компаніями, з якими раніше активних перемовин не було, про пріоритетність постачань влітку", - розповів Ляшко.

Міністр зауважив, що зараз МОЗ готується до відкриття більшої кількості центрів вакцинації, але відкриються вони за умови більшої кількості вакцин.

Водночас Ляшко нагадав, що вже пообіцяв провести щеплення протягом літа до 5 млн українців і повідомив, що через 100 днів на посаді звітуватиме на засіданні фракції "Слуги народу" про виконання обіцяного.

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"Буде прийматися рішення, чи я виконав обіцяне і чи працюю далі. Я не тримаюся за крісло, я серйозно кажу, що прийшов виконати поставлену мету – змінити систему охорони здоров’я і покращити здоров’я українців", - сказав Ляшко.

Як повідомляв Укрінформ, Верховна Рада на пленарному засіданні 20 травня призначила Віктора Ляшка на посаду міністра охорони здоров‘я.