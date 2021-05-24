Будинок митрополита: історія Церкви по-новому?

В кабінеті митрополита - копія Томоса, в залі для синодів - портрети князів та церковних ієрархів

Словосполучення «резиденція митрополита» здатна викликати у мене одразу кілька асоціацій. Дуже різних.

Це шикарний архітектурний комплекс Чернівецького університету, колись за вельми лояльної релігійної політики Австро-Угорщини – резиденція православних митрополитів.

Це «Кедрова палата» в Карпатах - резиденція митрополита Андрея Шептицького. (Як у справжньої спадково і духовно і матеріально багатої людини, у нього ніколи не було золотих унітазів і батонів).

Це милий серцю Будинок митрополита у Святій Софії. Насправді до митрополитів туди приходили і обер-прокурори, і професура, і музиканти, і письменники, і прості люди. Резиденція митрополита, як і сама Софія - і для багатих, і для бідних, і для мистецтва, і для прийомів, і помолитися (бо ж нагорі була ще й домашня церква).

Під словами «резиденції митрополитів» мимоволі виникає в уяві ще й цілий величезний нескінченний ряд апартаментів «пшонка-стайл» (вибачте) для патріарха Кирила. Він чемпіон не лише по будівництву резиденцій, а й по здатності доручити їх обслуговування державі та платникам податків...

«У нас тут нема золота, - сором’язливо посміхнувся митрополит Епіфаній, відкривши журналістам двері своєї нової резиденції, - це була умова, коли ми почали реставрацію старого будинку».

Знаєте, про що може розповісти перша резиденція першого митрополита?

Про смак. Без золота, до останнього цвяха зроблена руками вітчизняних майстрів та з вишуканою білосніжною ліпниною, якій би аплодували архангели в шароварах з Софійської дзвінниці, вона дійсно тішила око.

Про шляхетність. Бо без резиденції не так вже й просто. Насправді інтерв’ю із архієреями доводилося брати в садочку біля Михайлівського, а сам митрополит Епіфаній зустрічав гостей в своєму невеличкому кабінеті в академії. В гарній резиденції на Пушкінській, де жив почесний патріарх Філарет, йому місця не знайшлося, до того ж духовний батько за кожної ліпшої нагоди ввисловлював незадоволення. Тож всі маєтності були закріплені за Філаретом рішенням Синоду. А сам митрополит почав ремонтувати невеличку занедбану споруду.

Про історію. В кабінеті митрополита - копія Томоса, в залі для синодів - портрети наших князів та митрополитів. Ми не будемо писати про це щоразу, але всі фото нагадують про наш духовний родовід і наш.... символічний капітал.

Про допомогу. Божу і людську. Ескурсію в оновленій резиденції провів сам митрополит. І завершальним акордом її стало нагородження меценатки орденом Архістратига Михаїла Світлани Мацоли, яка від самого першого дня супроводжувала це будівництво. Мені завжди було цікаво, як виглядають дружини багатих людей, які опікуються справами церкви. Я подивилася. Вони виглядають, як вірянки Православної Церкви, які дуже її люблять.

Ну… Якщо вже новосілля у часі майже збіглося з тезоіменітством митрополита (святкування відбудуться завтра), побажаємо, щоб у цьому будинку його блаженством приймалися лише богонатхненні рішення.

Лана Самохвалова.