Сьогодні християни західного обряду відзначають свято П’ятидесятниці - зіслання Святого Духа. Цей день за григоріанським календарем припадає на 50-й день після Великодня, цього року - 23 травня. П’ятидесятницю вважають днем, коли народилася та почала діяти Христова Церква.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Релігійно-інформаційна служба України.

"Головний мотив святкування П’ятидесятниці — це зіслання Святого Духа у вигляді вогненних язиків на апостолів на 50-ий день після Воскресіння Господнього. Тому це свято ще називається Зісланням Святого Духа", - йдеться у повідомленні.

Вважається, що у день зіслання Святого Духа виконується обіцянка Христа, що після Його відходу на небо Отець надішле учням і Церкві іншого утішителя - Святого Духа, який дасть повне навчання всього, що Христос об'явив.

Подія Зіслання Святого Духа детально описана у Книзі Діянь апостолів. Там сказано, що після зіслання апостоли почали проповідувати різними мовами, таким чином вони одержали змогу донести Слово Боже усім народам.

Як інформує Католицький медіа-Центр, історично урочистість зіслання Святого Духа сягає перших віків християнства. Спочатку вона була об’єднана з Великоднем, а з IVст. стала самостійним святом і затверджена на Синоді в Ельвірі у 306 р. Напередодні П’ятидесятниці, під час служби (вігілії), як і напередодні Великодня, благословлялась вода для хрещення і уділялось хрещення.

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Цю урочистість також традиційно називають Зеленими святами, оскільки у цей період природа оновлюється після зими, і в природі домінує зелень. Храми й оселі прикрашають молодими зеленими берізками або липами.

Урочистість зіслання Святого Духа завершує Великодній період. Символами Святого Духа є голуб і вогонь.