В Україні за добу - 2 533 випадки коронавірусу

В Україні минулої доби зареєстровано 2 533 випадки зараження коронавірусом.

Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я у Фейсбуці, передає Укрінформ.

«23 травня 2021 року в Україні зафіксовано 2 533 нові випадки захворювань на COVID-19. Серед них - 153 дітей та 31 медпрацівник», - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, за минулу добу госпіталізовано 1 701 особу, водночас одужало 8 937 осіб. Летальних випадків зареєстровано 89.

Загалом від початку пандемії в Україні на COVID-19 захворіла 2 182 521 особа, одужали 1 950 562 особи, 49 368 летальних випадків.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Дніпропетровській (453), Харківській (188), Донецькій (182), Київській (178) та Миколаївській (160) областях.

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