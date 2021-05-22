Українським рятувальникам передали шостий гелікоптер Airbus

Державна служба України з надзвичайних ситуацій отримала вже шостий гелікоптер H225 Super Puma виробництва французької компанії Airbus.

Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на пресслужбу ДСНС.

«22 травня рятувальники зустріли вже шостий гелікоптер H225 Super Puma із бортовим номером 56, який Україна отримала в рамках створення системи авіаційної безпеки МВС», - йдеться в повідомленні.

ДСНС отримала шостий гелікоптер Airbus / Фото: ДСНС

Попередній французький вертоліт за контрактом ДСНС отримувала наприкінці листопада 2020 року.

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Гелікоптер H225 Super Puma із бортовим номером 56 додатково оснащений для проведення аварійно-рятувальних операцій: лебідкою для підйому та прожектором для пошуків на землі у темний час доби.

«Усі отримані раніше гелікоптери активно залучалися для виконання завдань за призначенням у 2020 році: під час ліквідації масштабних пожеж на території Чорнобильської зони, Житомирської та Луганської областей, під час ліквідації наслідків дощових паводків у Карпатському регіоні, для виконання рейсів санавіації, а також для чергувань під час заходів із забезпечення безпеки на місцевих виборах в Україні», - зазначається у повідомленні.

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Як повідомлялося, у рамках міжурядової угоди між Україною та Францією передбачається отримання для єдиної системи авіаційної безпеки та цивільного захисту МВС загалом 55 гвинтокрилів виробництва компанії Airbus. Із них 21 гелікоптер – моделі Н225.